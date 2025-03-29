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Председатель судейского комитета РФС рассказал о рейтинге арбитров

вчера, 18:13

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев дал комментарий касательно публикации рейтинга арбитров.

Думаю, что мы в рамках этого сезона опубликуем рейтинг судей. Мы и раньше публиковали, просто называли первые места, так как вызывало интерес, кто лучший судья. Сейчас мы договорились, что будем публиковать его от начала и до конца.

Рейтинг будем публиковать через неделю после завершения чемпионата — это будет неинтересно плюс-минус никому, по моим ощущениям, кроме узких экспертов. Эта информация не является секретом. Единственное, против чего мы были, и мы это согласовали с РПЛ в рамках совместной работы — публикации от недели к неделе. Этому очень простое объяснение: судья, совершивший во 2-м туре ключевую ошибку, из-за которой он падает в рейтинге вниз из-за малого количества матчей и прочего, получает назначение в 5-6-м туре, и команда сразу говорит: «Вы нам назначили судью, который 25-й в рейтинге. Как это возможно? У нас важный матч!» РПЛ с этой логикой согласились.

Пришли к тому, что есть зимняя пауза, где мы можем показать, как судьи отработали. И чтобы каждый мог соотнести свои ощущения с качеством работы судьи. Публиковаться рейтинг будет в паузы. Мы опубликовали, резонанс прошёл, все поспорили. Потом пройдут сборы. Это как у команд — осенняя часть одна, а весенняя другая. Все стартуют с разных позиций.

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Все комментарии
lukarelli
lukarelli
вчера в 22:00
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Vilar
Vilar
вчера в 19:03
Сколько бездельников в рфс, рпл ужас!! На вскидку: Президент, генеральный секретарь, первый зам. президента, 6 (!) вице-президентов (даже Юмашева Полина Валентиновна - да, дочь. выдвинута президентом рфс, она ещё в уефа(!) член комитета по управлению и соблюдению требований), 3 зам. ген. секретаря. В исполкоме 16 президентов (должности не ниже), аппарат - 15 членов, 17 - председателей комитетов и т.д. и т.п. Кроме этого, у каждого секретарша, помощники, рядовые сотрудники отделов, комитетов, комиссий. Интересно, какая средняя зарплата в рфс??
g48nt5zjz7he
g48nt5zjz7he
вчера в 18:36
Рейтинг составляют люди, сидящие в Москве, ему доверять никак нельзя.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:36, ред.
Да это же всё чушь, рейтинг, вы скажите по каким критериям он будет составляться? Какая система начисления баллов будет? Как будет разделяться ответственность ВАР и главного судьи? Кто будет решать и начислять баллы? Явно же не болельщики. Просто какой то рейтинг составленный по непонятным критериям непонятными людьми никому в рог не упёрся. Где гарантии его объективности? Просто некчемушный какой то список придумали. Сами с собой в какие то игры играют, монополию купите или шахматы. Давайте ещё замутим потом рейтинг судей которые расставляют баллы в рейтинге судей, а потом рейтинг судей, которые следят за судьями, которые следят за судьями, которые следят за судьями и т.д. Эту работу можно растянуть буквально до бесконечности
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:32
Рейтинг арбитров? Ну что же, переживём и рейтинг... Только зачем он нужен, это субъективный показатель? Мне лично кажется, Российский футбольный союз просто пускает всем нам пыль в глаза, другими словами убеждает нас в том, что очень напряжённо работает - прямо из сил выбивается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:32
Арбитры включайтесь в соревнование - " Лучший судья сезона! Приз - Звание "Золотой свисток России" ! Даёшь безупречное судейство...)
Гость
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