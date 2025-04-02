Ла Лига намерена отменить регистрацию Ольмо

Ла Лига намерена отменить регистрацию полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего каталонцев Пау Виктора. Вероятнее всего, игроков выведут из заявки на участие во всех турнирах до конца сезона.
Во время нового аудита Ла Лига обнаружила, что «Барселона» неправомерно включила в финансовую отчётность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест. Клуб фактически обманул лигу, зарегистрировав доход, которого пока не было. Таким образом, «Барселона» вновь не укладывается в финансовый фэйр-плей и будет вынуждена опять искать 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ольмо пропустит три недели из-за травмы.
И что теперь? Ну отменят регистрацию двух игроков и всё? То есть клуб, провернувший мошенническую схему на огромную сумму не будет никак наказан? А как же те игры, в которых принимал участие или были заявлены эти игроки, они останутся в силе? По регламенту результаты таких игр должны быть отменены, а команде, нарушившей регламент присуждено техническое поражение 0:3.
Помнится в 2015 году в матче Кубка Испании Реал - Кадис, в составе Реала вышел Денис Черышев, который как выяснилось после, не имел право выходить на поле из-за перебора жёлтых. В итоге "Реал" был дисквалифицирован и потерял право соревноваться за кубок.
Но мы ведь знаем как будет с Барселоной. Лапорта решит проблему своим любимым способом, "занесёт" в нужные кабинеты, и Барселона ограничится отзывом регистрации этих игроков, ну и максимум каким-то символическим штрафом. Даже не сомневаюсь в этом.
И что теперь? Ну отменят регистрацию двух игроков и всё? То есть клуб, провернувший мошенническую схему на огромную сумму не будет никак наказан? А как же те игры, в которых принимал участие или были заявлены эти игроки, они останутся в силе? По регламенту результаты таких игр должны быть отменены, а команде, нарушившей регламент присуждено техническое поражение 0:3.
Помнится в 2015 году в матче Кубка Испании Реал - Кадис, в составе Реала вышел Денис Черышев, который как выяснилось после, не имел право выходить на поле из-за перебора жёлтых. В итоге "Реал" был дисквалифицирован и потерял право соревноваться за кубок.
Но мы ведь знаем как будет с Барселоной. Лапорта решит проблему своим любимым способом, "занесёт" в нужные кабинеты, и Барселона ограничится отзывом регистрации этих игроков, ну и максимум каким-то символическим штрафом. Даже не сомневаюсь в этом.