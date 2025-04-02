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Ла Лига намерена отменить регистрацию Ольмо

вчера, 14:44

Ла Лига намерена отменить регистрацию полузащитника «Барселоны» Даниэля Ольмо и нападающего каталонцев Пау Виктора. Вероятнее всего, игроков выведут из заявки на участие во всех турнирах до конца сезона.

Во время нового аудита Ла Лига обнаружила, что «Барселона» неправомерно включила в финансовую отчётность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест. Клуб фактически обманул лигу, зарегистрировав доход, которого пока не было. Таким образом, «Барселона» вновь не укладывается в финансовый фэйр-плей и будет вынуждена опять искать 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ольмо пропустит три недели из-за травмы.

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Все комментарии
drilkin
drilkin
сегодня в 10:25
Надо Оьмо гражданство поменять и играть в другой сборной. Его любая сборная с распрастертыми объятиями возьмет. И потом посмотреть, что будет делать Ла Лига
95 shirvani 95
95 shirvani 95 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
    Incredulous
    Incredulous ответ RM_35 (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Да, всё верно, у Черышева был перебор карточек еще в предыдущем сезоне, когда он играл за Вильярреал. Из-за этого и вышла неразбериха. Но это уже были проблемы Реала, и дисква была абсолютно по делу. Регламент нарушен, засчитано тех. поражение, - дисквалификация.
    Сенатов Юрий 1
    Сенатов Юрий 1
    вчера в 20:35
    В клуб НЕ приходил официальный запрет из Федерации футбола на участие Ольмо в играх ? Не приходил, а потому с "Барселоны", как говорится, взятки гладки, и никто команду очков не лишит. Если кто-то считает, что в клубе сидят идиоты, с ведома которых Ольмо выходил на поле и играл, несмотря на запрет, тот глубоко ошибается.
    RM_35
    RM_35 ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 20:30
    и даже карточки заработал будучи в аренде в вильярреале, если не ошибаюсь!!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 19:55
    Таки да, мой Друг))).
    shur
    shur ответ RM_35 (раскрыть)
    вчера в 19:51
    ...и всё равно надо бы проследить....!
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:31
    ...упёртость и твердолобие ещё никто не отменял, к сожалению и в нашей среде обитания ни так всё просто, Минхерц!!!
    Eugene Natsmith
    Eugene Natsmith
    вчера в 19:11
    Как помнится это была долгая эпопея с дадим или не дадим зарегистрировать. Ок, узнали что обманули и теперь что? По хорошему клубу все игры после разрешения Зарегистрировать игроков - считать как тех.поражения 0-3, и разбирательства по другим пунктам более тщательное проводить/усилить. Но увы, такого не будет. А жаль
    Capral
    Capral
    вчера в 18:29
    Я не адепт Реала- я сочувствующий и симпатизирующий Величайшему мировому Клубу. Тебе, давно уже пора привыкнуть к легкому троллингу и не принимать всерьёз, всё, что пишется на форуме. Людей много, все разные, поэтому смотри проще...)))
    RM_35
    RM_35
    вчера в 16:45
    и что толку: ольма травма, пау вообще не играет, так что для барсы это не потеря!!раньше надо было проверять!!
    He Э Г О И СТ
    He Э Г О И СТ
    вчера в 16:37
    Видать и Тебасу нравится как играет Барса.. Хе.. 🤭😄
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 16:23
    Да там до конца сезона осталось то всего почти 2 месяца, один из них он и так пропустит из-за травмы. Барсе это абсолютно ничем не грозит.
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 16:20
    Эта история уже надоела
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:16
    В таком случае Барсе надо за считать счет по 0-3 во всех матчах которые играл Ольмо раз получается он не имел право играть как когда то Реалу за считали от Кадиса пораженее из за Черышева. Посмотрим на последовательность Ла Лиги!!
    Брулин
    Брулин
    вчера в 16:08
    По Факту Тебас вредит ЛаЛиги это. Вредительство. Но на деле интересы исключительно одного клуба. Рука в Мадриде руку моет. Откаты. За деньги он это делает.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:53
    Ла Лига опомнилась что ли или 1 -вое апреля !!!
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 15:37, ред.
    "Клуб фактически обманул лигу, зарегистрировав доход, которого пока не было..."

    И что теперь? Ну отменят регистрацию двух игроков и всё? То есть клуб, провернувший мошенническую схему на огромную сумму не будет никак наказан? А как же те игры, в которых принимал участие или были заявлены эти игроки, они останутся в силе? По регламенту результаты таких игр должны быть отменены, а команде, нарушившей регламент присуждено техническое поражение 0:3.

    Помнится в 2015 году в матче Кубка Испании Реал - Кадис, в составе Реала вышел Денис Черышев, который как выяснилось после, не имел право выходить на поле из-за перебора жёлтых. В итоге "Реал" был дисквалифицирован и потерял право соревноваться за кубок.

    Но мы ведь знаем как будет с Барселоной. Лапорта решит проблему своим любимым способом, "занесёт" в нужные кабинеты, и Барселона ограничится отзывом регистрации этих игроков, ну и максимум каким-то символическим штрафом. Даже не сомневаюсь в этом.
    drug01
    drug01 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 15:22
    Добрый день! Вчера было 1 апреля не стал писать. Сожалею что ты не смог сыграть в марте. У меня концовка прошла не удачно, когда увидел в моей группе второй игрок сделал шальной прогноз я стал ставить такте же ставки на счет. Но победитель гр. Молодец..играл до конца и победил. Теперь группа Заболотного будет вероятно самая активная. Это тоже не хорошо, предлагаю чтобы не было шальных ставок уменьшить очки на ставку до 500 очков. В своей системе буду играть чаще на счет(но реальный на данную игру) как играю на соккере 365.на днях зашел на Бомбардир, он живой и даже сохранился аккаунт. Спасибо за понимание, желаю успешных творческих ставок!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:07
    Это происки сливочных... ослабляют конкурентов...
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 15:02
    Только в русском языке, возможно такое прикольное словосочетание, как "да нет"))).
    протон
    протон
    вчера в 14:59
    Продать Виктора в Челси за 100млн и дело в шляпе)))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:53
    да нет))
    то что Лапорта искал лазейки в правилах, давно известно.
    правила на то чтоб их все соблюдали.
    боссы Ла Лиги правильно действуют, контроль должен быть.
    Capral
    Capral
    вчера в 14:46
    Ожидаем обвинения в адрес Реала от адептов Барселоны. Ну, как обычно...
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