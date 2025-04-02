Ла Лига намерена отменить регистрацию Ольмо

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вчера, 14:44

Ла Лига намерена отменить регистрацию полузащитника «Барселоны» и нападающего каталонцев . Вероятнее всего, игроков выведут из заявки на участие во всех турнирах до конца сезона.

Во время нового аудита Ла Лига обнаружила, что «Барселона» неправомерно включила в финансовую отчётность 100 миллионов евро дохода от продажи VIP-мест. Клуб фактически обманул лигу, зарегистрировав доход, которого пока не было. Таким образом, «Барселона» вновь не укладывается в финансовый фэйр-плей и будет вынуждена опять искать 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ольмо пропустит три недели из-за травмы.