Волжское дерби между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилось вничью

В матче 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином». Счёт в игре на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Иван Сергеев (ассистент Томас Гальдамес). На 82-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Егор Тесленко. На 88-й минуте полузащитник «Рубина» Валентин Вада восстановил равновесие, реализовав пенальти.
После данной ничьи «Крылья Советов» остались на одиннадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ, а казанцы поднялись на седьмое место.
Хотя я сам и не являюсь ИХ поклонником, но всё таки ИГРА самарцев мне всегда импонировала и импонирует.
Жаль. Очень жаль, что всё таки ничья.
А ну-ка забей Костанца на 90 +2?
Но фортуна была не на его стороне.
Хотя... Эта штанга была платой за то, что, как мне показалось, во 2-м тайме Крылья всё таки сбавили обороты и не дожали Рубин.
Хотя я сам и не являюсь ИХ поклонником, но всё таки ИГРА самарцев мне всегда импонировала и импонирует.
Жаль. Очень жаль, что всё таки ничья.
А ну-ка забей Костанца на 90 +2?
Но фортуна была не на его стороне.
Хотя... Эта штанга была платой за то, что, как мне показалось, во 2-м тайме Крылья всё таки сбавили обороты и не дожали Рубин.