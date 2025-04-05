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Волжское дерби между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилось вничью

вчера, 14:59
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

В матче 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином». Счёт в игре на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Иван Сергеев (ассистент Томас Гальдамес). На 82-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Егор Тесленко. На 88-й минуте полузащитник «Рубина» Валентин Вада восстановил равновесие, реализовав пенальти.

После данной ничьи «Крылья Советов» остались на одиннадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ, а казанцы поднялись на седьмое место.

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 22:58
Крот Левников засудил Крылья, нарисовав пенальти на последних минутах.
ABir
ABir
вчера в 16:52
Рубин в гостях в меньшинстве буквально вырвал волевую ничью! Работа Рахимова дает свои плоды.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:07
Болел за КС в этом матче: уж очень они задолжали своим болельщикам.
Хотя я сам и не являюсь ИХ поклонником, но всё таки ИГРА самарцев мне всегда импонировала и импонирует.
Жаль. Очень жаль, что всё таки ничья.
А ну-ка забей Костанца на 90 +2?
Но фортуна была не на его стороне.
Хотя... Эта штанга была платой за то, что, как мне показалось, во 2-м тайме Крылья всё таки сбавили обороты и не дожали Рубин.
112910415
112910415
вчера в 15:52
в пользу Рубина !
Пепс
Пепс
вчера в 15:43
Рубиновые молодчики, отыгрались. Хотя игра и не удалась в целом. Ставер прогрессирует, уверенный такой становится 👍 Ну и аве Даку ..купленый за лям с хвостиком отрабатывает на все 100 ... продадут думаю летом. ((((
drug01
drug01
вчера в 15:37
Кому записать эту ничью в радость?
Вещий
Вещий
вчера в 15:18
Да, вроде как уверенно шли к такой нужной им победе самарцы, к раннему голу Сергеева получив по ходу дела ещё и удаление в составе гостей. Однако, уже играя в меньшинстве, смогли рубиновые наработать на пенальти. А потому только очком удалось сегодня обогатиться коллективу Осинькина.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:17
Не ахти какое зрелище получилось, как по мне. Тем не менее в тайме первом "КС" выглядели поактивней, результатом чего стал гол Сергеева, догнавшего Корниленко. "Рубин" был просто ни о чем. А в тайме втором Самара видимо рановато уверовала, что гости "мертвые" и для победы забитого мяча хватит, то ли у самих силенки закончились. "Рубин" встрепенулся, Даку зарабатывает пенальти и пишите письма мелким почерком. Так что в потере важных очков Самаре окромя себя любимых полагаю винить некого, ну а "Рубин" исходя из того как складывался матч один балл приобрел, от которого ему в принципе не холодно не жарко. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:07
Главная проблема Рубина это патологическая нестабильность. А ведь потенциал казанского клуба очень высок. Он так высок, что как-то даже несолидно выглядит ничья с Крыльями Советов, вырванная на последних минутах. Хорошо, хоть так.
nubom
nubom
вчера в 15:05
Прсле вахода Зиньковского у самарцев крылья повисли...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:03
Молодцы рубиновые, смогли даже в меньшинстве отыграться
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 15:02
В последние 20 минут Крыльям не хватило дыхалки. Они просто присели в автобус и пропустили довольно логичный гол. Можно сказать, что замены убили игру
Гость
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