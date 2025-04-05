Волжское дерби между «Крыльями Советов» и «Рубином» завершилось вничью

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вчера, 14:59

В матче 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Рубином». Счёт в игре на 16-й минуте открыл нападающий хозяев (ассистент Томас Гальдамес). На 82-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён защитник гостей Егор Тесленко. На 88-й минуте полузащитник «Рубина» восстановил равновесие, реализовав пенальти.