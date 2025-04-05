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«Реал» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву

вчера, 17:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

В подписании португальца заинтересован «Реал». «Сливочные» переключились на Силву, потому что им не удалось заполучить Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:11
Реалу нужен новый португалец
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:13
Только если не за бесплатно. На этой позиции Гюлер и Родриго. Он не нужен
RM_35
RM_35
вчера в 18:07
что первый, что второй, уже старые для Реала!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:59
Зачем им этот белый?)
А так лямов за 50 пожалуйста
Гость
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