«Реал» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву

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вчера, 17:58

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Испании.

В подписании португальца заинтересован «Реал». «Сливочные» переключились на Силву, потому что им не удалось заполучить из «Манчестер Юнайтед».