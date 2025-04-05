«Реал» хочет подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.
В подписании португальца заинтересован «Реал». «Сливочные» переключились на Силву, потому что им не удалось заполучить Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.
В подписании португальца заинтересован «Реал». «Сливочные» переключились на Силву, потому что им не удалось заполучить Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».
А так лямов за 50 пожалуйста
А так лямов за 50 пожалуйста