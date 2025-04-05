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«Реал Сосьедад» может подписать лучшего бомбардира «Эспаньола»

вчера, 14:17

«Реал Сосьедад» летом может бесплатно подписать полузащитника «Эспаньола» Хави Пуадо. Сам игрок, в свою очередь, не даёт четких сигналов о своём будущем, хотя окружающие говорят, что он был бы не прочь принять новый спортивный вызов, особенно если это будет команда с еврокубковыми амбициями. Следующие несколько недель станут ключевыми для того, чтобы узнать, состоится ли переезд Пуадо в Сан-Себастьян.

Контракт 26-летнего левого атакующего полузащитника с «Эспаньолом» истекает предстоящим летом. В текущем сезоне Пуадо сыграл 27 матчей в Ла Лиге, в которых забил 10 мячей и отдал 2 голевых передачи.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 16:00
Местная испанская трансферная "движуха"...)
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