Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» выразил своё недовольство судейскими решениями в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

В решающий момент игры произошел эпизод с голом «Локомотива», очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства.