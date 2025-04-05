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Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче с «Локомотивом»

вчера, 21:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выразил своё недовольство судейскими решениями в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

В решающий момент игры произошел эпизод с голом «Локомотива», очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства.

Очевиднейшее нарушение правил, VAR даже не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье. На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. Жаль, что сегодня такой эпизод произошел.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 23:02
Нормальный подкат был от Баринова. Нечего придумывать
На повторе все было четко видно.
albucid
albucid
вчера в 22:09
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 21:58
    Удивительно, так ныли клянчили себе лояльное судейство, а они продолжают игнорировать бедную Зенитушку
    nikolah
    nikolah ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Там чисто в мяч, как не крути
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:49
    Гол конечно сами себе привезли, хотя подкат был грубоватый...
    nikolah
    nikolah
    вчера в 21:45
    лять опять та же песня, в атаке для начала что-то создайте существенное
    Pumpurum
    Pumpurum ответ CCCP1922 (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Кстати очень часто пропускают фолы этого серба.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:32
    эти ужасные судьи постоянно обижают Зенит ! )
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 21:25
    Почему Газпромовским опять разрешено критиковать судью? Я, например, хорошо помню эпизод, когда Эракович грубо сыграл, прервав перспективную атаку Локомотива в первом тайме, но жёлтую карточку не получил. Кстати, в перерыве на это обратил внимание даже Радимов. Видимо его накажут за это. Главное в матче то, что арбитр не потерял контроль над матчем. И это уже достижение.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:21
    Гол пропустили явно не из-за этого. Так что слабенькая отмазка, думайте дальше
    Pumpurum
    Pumpurum
    вчера в 21:02
    Баринов с мясом подкат исполнил, но играл чисто в мяч. Иди на ... паспортист унылый.
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