Дуглас Сантос раскритиковал работу судей в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос выразил своё недовольство судейскими решениями в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.
В решающий момент игры произошел эпизод с голом «Локомотива», очень жаль, что это происходит в моменты, когда решается судьба чемпионства.
Очевиднейшее нарушение правил, VAR даже не рассматривает этот эпизод, не сообщает судье. На мой взгляд, все очевидно, грубый фол перед эпизодом с забитым голом в наши ворота. Жаль, что сегодня такой эпизод произошел.
На повторе все было четко видно.
На повторе все было четко видно.