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Видеоповторы VAR в матчах РПЛ могут начать показывать на табло стадиона

вчера, 14:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

По информации источника, Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига решили провести эксперимент в рамках повышения открытости судейства в отечественном футболе.

Сообщается, что если арбитр матча отправится просматривать эпизод по системе VAR, это же видео будет транслироваться на табло стадиона. В момент повтора сотрудники VAR-центра будут забирать управление табло стадиона на себя. Впервые такое опробуют на матче «Краснодар» — «Акрон», который пройдёт сегодня.

Отмечается, что такое нововведение было согласовано с Международной федерацией футбола (ФИФА) и будет применено впервые в мире. При этом в случае успешного тестирования эта идея может быть применена также на Клубном чемпионате мира. Кроме того, эта практика может в дальнейшем использоваться во время других игр РПЛ.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:55, ред.
Ну давайте тогда и озвучку добавим в виде переговоров судей во время просмотра повтора главным судьёй. Можно ещё попкорн раздавать и напитки
Vilar
Vilar
вчера в 14:58
фИфа играть нас не допускает, а согласовывать требует.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:31
Рпл- как подопытные крысы))
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