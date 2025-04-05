Видеоповторы VAR в матчах РПЛ могут начать показывать на табло стадиона

По информации источника, Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига решили провести эксперимент в рамках повышения открытости судейства в отечественном футболе.
Сообщается, что если арбитр матча отправится просматривать эпизод по системе VAR, это же видео будет транслироваться на табло стадиона. В момент повтора сотрудники VAR-центра будут забирать управление табло стадиона на себя. Впервые такое опробуют на матче «Краснодар» — «Акрон», который пройдёт сегодня.
Отмечается, что такое нововведение было согласовано с Международной федерацией футбола (ФИФА) и будет применено впервые в мире. При этом в случае успешного тестирования эта идея может быть применена также на Клубном чемпионате мира. Кроме того, эта практика может в дальнейшем использоваться во время других игр РПЛ.