Видеоповторы VAR в матчах РПЛ могут начать показывать на табло стадиона

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вчера, 14:29

По информации источника, Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига решили провести эксперимент в рамках повышения открытости судейства в отечественном футболе.

Сообщается, что если арбитр матча отправится просматривать эпизод по системе VAR , это же видео будет транслироваться на табло стадиона. В момент повтора сотрудники VAR -центра будут забирать управление табло стадиона на себя. Впервые такое опробуют на матче «Краснодар» — «Акрон», который пройдёт сегодня.