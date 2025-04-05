«Астон Вилла» переиграла «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

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вчера, 21:23

«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ (2:1).

Морган Роджерс вывел хозяев вперед на 13-й минуте, Дониэлл Мален удвоил преимущество команды на 15-й. Жоао Силва на 58-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 6-м месте (51 очко), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (57 баллов).