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«Астон Вилла» переиграла «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

вчера, 21:23
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ (2:1).

Морган Роджерс вывел хозяев вперед на 13-й минуте, Дониэлл Мален удвоил преимущество команды на 15-й. Жоао Силва на 58-й отыграл один из мячей.

После этой игры «Астон Вилла» идет на 6-м месте (51 очко), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (57 баллов).

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 22:07
Ноттингем на мой взгляд просто подарил матч...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:01
Борьба за топ-4 нешуточная. Только Ливерпуль обеспечил себе место и чемпионство заодно.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:36
Шикарный матч в исполнении обеих команд, спасибо Эмири и Сантушу за их работу! Не скажу, что Ноттингем не наиграл на ничью, но Вилла все же заслужила победу!
Очень надеюсь на то, что Ноттингем не растащат . В команде есть несколько игроков, за которыми могут прийти топ клубы, да и Сантуша могут попытаться переманить. Но хочется посмотреть на игру этой банды в ЛЧ
Гость
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