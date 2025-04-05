«Астон Вилла» переиграла «Ноттингем Форест» в матче АПЛ

«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ (2:1).
Морган Роджерс вывел хозяев вперед на 13-й минуте, Дониэлл Мален удвоил преимущество команды на 15-й. Жоао Силва на 58-й отыграл один из мячей.
После этой игры «Астон Вилла» идет на 6-м месте (51 очко), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (57 баллов).
Очень надеюсь на то, что Ноттингем не растащат . В команде есть несколько игроков, за которыми могут прийти топ клубы, да и Сантуша могут попытаться переманить. Но хочется посмотреть на игру этой банды в ЛЧ
Очень надеюсь на то, что Ноттингем не растащат . В команде есть несколько игроков, за которыми могут прийти топ клубы, да и Сантуша могут попытаться переманить. Но хочется посмотреть на игру этой банды в ЛЧ