«Байер» минимально обыграл «Хайденхайм» в поединке Бундеслиги

«Хайденхайм» уступил «Байеру» в матче 28-го тура Бундеслиги (0:1).
Единственный гол забил Эмилиано Буэндия на 90+1-й минуте.
После этой игры «Хайденхайм» идет на 16-м месте (22 очка), «Байер» находится на 2-й строчке (62 балла).
|Хайденхайм0 : 1Байер
|Матч завершен
«Хайденхайм» уступил «Байеру» в матче 28-го тура Бундеслиги (0:1).
Единственный гол забил Эмилиано Буэндия на 90+1-й минуте.
После этой игры «Хайденхайм» идет на 16-м месте (22 очка), «Байер» находится на 2-й строчке (62 балла).
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