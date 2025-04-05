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«Байер» минимально обыграл «Хайденхайм» в поединке Бундеслиги

вчера, 18:28
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Хайденхайм» уступил «Байеру» в матче 28-го тура Бундеслиги (0:1).

Единственный гол забил Эмилиано Буэндия на 90+1-й минуте.

После этой игры «Хайденхайм» идет на 16-м месте (22 очка), «Байер» находится на 2-й строчке (62 балла).

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Все комментарии
Palex
Palex ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 22:39
Успешным? Из двух турниров вылетели, Кубка Германии и ЛЧ и чемпионство тоже им явно не светит
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:25
Вымучали конечно, казалось по игре что всё так баранками и закончится
матос
матос
вчера в 20:07
Аптекарей с победой! Гонка продолжается , удачи!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:47
Одна из особенностей Байера игра до конца. Сегодняшний матч подтверждает репутацию команды. Главное достижение коллектива,, который возглавляет Хаби Алонсо, есть сохранение интриги в чемпионской гонке. Бавария продолжает тревожно оглядываться. В любом случае, сезон для Байера можно считать успешным.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:40
Странно, что не Шик забил, это его время))
Байер с победой! Интрига ещё жива...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:29
Bayer поддерживает прошлогодние успехи...
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