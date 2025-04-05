«Байер» минимально обыграл «Хайденхайм» в поединке Бундеслиги

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вчера, 18:28

«Хайденхайм» уступил «Байеру» в матче 28-го тура Бундеслиги (0:1).

Единственный гол забил Эмилиано Буэндия на 90+1-й минуте.

После этой игры «Хайденхайм» идет на 16-м месте (22 очка), «Байер» находится на 2-й строчке (62 балла).