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Гол Бензема принёс «Аль-Иттихаду» ничью в матче с «Аль-Ахли»

вчера, 23:19
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Джидда)2 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Первый гол в матче на 52-й минуте забил защитник «Аль-Ахли» Роджер Ибаньес. На 75-й минуте форвард «Аль-Иттихада» Мусса Диаби сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий Айвен Тоуни вновь вывел хозяев поля вперёд. На 90+5-й минуте Карим Бензема принёс «Аль-Иттихаду» ничью.

После этой игры «Аль-Ахли» идет на 5-м месте (49 очков), «Аль-Иттихад» находится на первой строчке (62 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:55
Ничего себе, Бензема ещё играет, я думал он уже по поликлиникам бегает
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Отскочил короче))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:29
повезло.
но такой игрой запросто потеряют первое место
3kwxprrrbuv4
3kwxprrrbuv4
вчера в 23:29
Бензема рвётся в чемпионы
Гость
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