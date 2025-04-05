Гол Бензема принёс «Аль-Иттихаду» ничью в матче с «Аль-Ахли»

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вчера, 23:19

«Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Иттихадом» в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:2).

Первый гол в матче на 52-й минуте забил защитник «Аль-Ахли» Роджер Ибаньес. На 75-й минуте форвард «Аль-Иттихада» Мусса Диаби сравнял счёт. На 82-й минуте нападающий Айвен Тоуни вновь вывел хозяев поля вперёд. На 90+5-й минуте Карим Бензема принёс «Аль-Иттихаду» ничью.

После этой игры «Аль-Ахли» идет на 5-м месте (49 очков), «Аль-Иттихад» находится на первой строчке (62 балла).