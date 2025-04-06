Восемь стран поддержали возвращение России в мировой футбол

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вчера, 19:23

На днях в Белграде состоялся конгресс УЕФА . Одной из тем обсуждения было возможное возвращение российских клубов и сборных на международную арену.

Молодёжные сборные России могут вернуться к международным турнирам в ближайшие циклы. Неожиданной оказалась поддержка со стороны Португалии, Испании и Италии, которые считают, что спорт должен быть вне политики.

Также за возвращение российских сборных выступили Сербия, Болгария, Казахстан, Белоруссия и Греция. Ведущие футбольные федерации Западной и Северной Европы заняли выжидательную позицию. Например, Германия, Франция, Швеция и Финляндия на данный момент воздержались, потому что хотят сохранить баланс между внутренним общественным мнением и спортивным нейтралитетом.