«Бавария» сделала заявление относительно ухода Мюллера

«Бавария» отреагировала на заявление нападающего о том, что он покинет клуб.

Рекордсмены Германии почтут выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведёт свои последние матчи за «Баварию» на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.