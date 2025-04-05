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«Бавария» сделала заявление относительно ухода Мюллера

вчера, 11:58

«Бавария» отреагировала на заявление нападающего Томаса Мюллера о том, что он покинет клуб.

Рекордсмены Германии почтут выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведёт свои последние матчи за «Баварию» на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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Все комментарии
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
вчера в 17:19
Мюллер тоже в ответ заявил : 😀
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:14
Рад Приветствовать!!!
Согласен, но Вы же видите, какие страшные потери несёт Бавария, и самое ужасное, что не видно этому конца. И как играть? Я тоже надеюсь, что Бавария в итоге станет Чемпионом, но теперь, говорить с полной уверенностью, я не могу. Для начала надо избавиться от ЛЧ, чтобы не было лишней головной и ненужной боли.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:31
Проиграть салатницу, имея такой гандикап, смог бы только БД наверно)) Думаю процентов на 99 баварцы -чемпионы.
Доброго дня!!!)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:54, ред.
Уходит один из многих. Зачем столько помпы?
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:38
Спасибо за добрые слова, но проходить Интер нет никакой необходимости. Сейчас- главное Бундес, который, с учётом всех катастрофических кадровых проблем- тоже под вопросом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:18
Бавария должна завершить сезон с чемпионским титулом))) только так уходят чемпионы. Томас Мюллер , надеюсь, сыграет с Барсой))) если пройдете Интер
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