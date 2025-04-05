«Бавария» сделала заявление относительно ухода Мюллера

«Бавария» отреагировала на заявление нападающего Томаса Мюллера о том, что он покинет клуб.
Рекордсмены Германии почтут выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведёт свои последние матчи за «Баварию» на клубном чемпионате мира, который пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.
https://youtu.be/I5c_Ecj_ZCQ?feature=shared
Согласен, но Вы же видите, какие страшные потери несёт Бавария, и самое ужасное, что не видно этому конца. И как играть? Я тоже надеюсь, что Бавария в итоге станет Чемпионом, но теперь, говорить с полной уверенностью, я не могу. Для начала надо избавиться от ЛЧ, чтобы не было лишней головной и ненужной боли.
Согласен, но Вы же видите, какие страшные потери несёт Бавария, и самое ужасное, что не видно этому конца. И как играть? Я тоже надеюсь, что Бавария в итоге станет Чемпионом, но теперь, говорить с полной уверенностью, я не могу. Для начала надо избавиться от ЛЧ, чтобы не было лишней головной и ненужной боли.
Доброго дня!!!)
Доброго дня!!!)