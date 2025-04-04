Владельцу «Рединга» дали срок до 22 апреля, чтобы он продал клуб

Английская футбольная лига (EFL) выступила с заявлением, сообщив о продлении срока, в который владелец «Рединга» Дай Йонге должен продать свои акции в клубе.

Ранее EFL дисквалифицировала китайского инвестора из-за долгов и обязала его продать клуб. Если условие не будет выполнено, деятельность «Рединга», который занимает 7-е место в Лиге Один (третий дивизион), может быть приостановлена.

После сегодняшнего заседания совета директоров EFL Лига может подтвердить, что по просьбе ФК «Рединг» она продлила срок, предоставленный господину Даю Йонге для продажи своих акций в клубе, до 22 апреля при условии соблюдения всех других правил EFL.

Как указывалось ранее, приоритетом Лиги является скорейшая продажа клуба при первой же возможности, чтобы положить конец нынешней неопределённости в отношении его будущего для его персонала, болельщиков и более широкого сообщества. Хотя господин Йонге ещё не отказался от своих интересов, как того требует его дисквалификация, переговоры о том, чтобы он сделал это, остаются активными и продолжаются.

Совет признал, что эти вопросы ещё более усложняются из-за структуры активов, принадлежащих разным компаниям, и различными конкурирующими интересами, поэтому счёл целесообразным предоставить больше времени для их решения. Тем временем Лига продолжит следить за этими обсуждениями и текущими потребностями клуба в денежных средствах.

Лига имеет право приостановить деятельность клуба, если директор не выполняет требования его дисквалификации. Условия любого отстранения будут определяться по усмотрению совета директоров, и, хотя отстранённым клубам не разрешается проводить матчи Лиги, они продолжают оставаться членами Лиги.

В связи с недавними комментариями относительно обстоятельств, связанных с одобрением приобретения мистером Йонге клуба в 2017 году, Лига хотела бы подтвердить, что на момент покупки мистер Йонге не подвергался дисквалификации со стороны спортивных руководящих органов, включая Премьер-лигу.