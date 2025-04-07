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«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Астон Виллы»

вчера, 09:13

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может вернуться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» готовы подписать 22-летнего футболиста, потому что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в данном трансфере.

Напомним, что права на Роджерса принадлежали «Манчестер Сити» с 2019 по 2023 год.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
А алкаша им обратно вернуть с доплатой))
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:26
Сколько хороших игроков прошли через академию Сити, но не получив доверия покидали систему, а после раскрывались в других клубах! Роджерс так же был в системе Сити, но не смог пробиться в звездный состав Пепа, зато сейчас горожане хотят его приобрести!) Думаю Вилла может снова развести Сити на сотню млн фунтов, как когда то продали Грилиша!
Что касается Роджерса, то парнишка действительно прибавляет от сезона к сезону, Сити конечно же заманчивый вариант, но получит ли он там столько доверия, сколько дает ему Эмери?! Может лучше поиграть пока в Вилле!?
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