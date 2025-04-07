«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс может вернуться в «Манчестер Сити».
Как сообщается, «горожане» готовы подписать 22-летнего футболиста, потому что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в данном трансфере.
Напомним, что права на Роджерса принадлежали «Манчестер Сити» с 2019 по 2023 год.
Что касается Роджерса, то парнишка действительно прибавляет от сезона к сезону, Сити конечно же заманчивый вариант, но получит ли он там столько доверия, сколько дает ему Эмери?! Может лучше поиграть пока в Вилле!?
Что касается Роджерса, то парнишка действительно прибавляет от сезона к сезону, Сити конечно же заманчивый вариант, но получит ли он там столько доверия, сколько дает ему Эмери?! Может лучше поиграть пока в Вилле!?