«Манчестер Сити» интересуется полузащитником «Астон Виллы»

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вчера, 09:13

Полузащитник «Астон Виллы» может вернуться в «Манчестер Сити».

Как сообщается, «горожане» готовы подписать 22-летнего футболиста, потому что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола заинтересован в данном трансфере.

Напомним, что права на Роджерса принадлежали «Манчестер Сити» с 2019 по 2023 год.