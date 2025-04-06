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ПСЖ проявляет интерес к Де Брюйне

вчера, 22:31

Полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, вариант с подписанием бельгийца рассматривает ПСЖ. Парижане предпримут попытку оформить переход Де Брюйне этим летом.

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Все комментарии
f85qm67f4psb
f85qm67f4psb
сегодня в 05:13
Денег у них точно хватит, если арабские клубы не вмешаются.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:08
Ну Кевину судя по всему будет из чего выбирать.
Dauletbek
Dauletbek ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:55
Сити в топ-4 не попадёт. Это будет чудом, если это случится. Я на Сити обратил внимания, когда Сити играл с Интером вничью 0-0. Тогда подумал, Интер серьёзный соперник, бывает всякое, потеряли очков. А потом дальше эти антирекорды Пепа пошли. Сейчас вроде на одно очко отстает от 4 места, но уверен, что Сити не возьмёт 4 место...
Dauletbek
Dauletbek ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 00:48
Совсем не тот, я бы сказал
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:20
Зачем он нужен амбициозной команде непонятно? Или они надеются что у него второе дыхание откроется в Париже? При всём уважении к Дэ Брюйне он уже не тот.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:14
скорей всего в саудовскую лигу.
как раз Аль Хиляль испытывает проблемы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:13
если завтра сороки Ньюкасла победит, МС просто отлетят на 6 место.
это ненормально, что вся команда присела из за вылета Родри.
Кевин, Сильва ноль эффективности.
Холанд игрок штрафной, но когда португальец с бельгийцем как в лучшие времена не могут снабжать норвежца, что здесь?
правильно, КДБ и БС сбавились.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:16
Кажется, что он скорее всего уедет в Саудовскую Аравию или США.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
На стартовый состав МС глянь..., а потом вместо башки лося лысину и ряху Гвардиолы нарисуй ... с рогами. Все напады у Пепки со старта на лавке сидели. Доку и Гриля только на 58-й и 75 минуте вышли.
Ну и кому носиться прикажешь ? Мож. ещё Эдерсону - до кучи ?!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
....есть силы, Я тебя умоляю, носился как лось сегодня по полю,
другое дело бестолку, но смотрелось красиво,как будто вторая молодость!
Думаю в ПСЖ было бы интересно его увидеть, сами понимаете у СА
или МЛС там совсем другая история,одним словом не Европа...!!!
drug01
drug01
вчера в 22:38
Если есть у него силы то он игру не испортит
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