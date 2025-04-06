ПСЖ проявляет интерес к Де Брюйне

Полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, вариант с подписанием бельгийца рассматривает ПСЖ. Парижане предпримут попытку оформить переход Де Брюйне этим летом.
Полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.
Как сообщается, вариант с подписанием бельгийца рассматривает ПСЖ. Парижане предпримут попытку оформить переход Де Брюйне этим летом.
как раз Аль Хиляль испытывает проблемы.
как раз Аль Хиляль испытывает проблемы.
это ненормально, что вся команда присела из за вылета Родри.
Кевин, Сильва ноль эффективности.
Холанд игрок штрафной, но когда португальец с бельгийцем как в лучшие времена не могут снабжать норвежца, что здесь?
правильно, КДБ и БС сбавились.
это ненормально, что вся команда присела из за вылета Родри.
Кевин, Сильва ноль эффективности.
Холанд игрок штрафной, но когда португальец с бельгийцем как в лучшие времена не могут снабжать норвежца, что здесь?
правильно, КДБ и БС сбавились.
Ну и кому носиться прикажешь ? Мож. ещё Эдерсону - до кучи ?!
Ну и кому носиться прикажешь ? Мож. ещё Эдерсону - до кучи ?!
другое дело бестолку, но смотрелось красиво,как будто вторая молодость!
Думаю в ПСЖ было бы интересно его увидеть, сами понимаете у СА
или МЛС там совсем другая история,одним словом не Европа...!!!
другое дело бестолку, но смотрелось красиво,как будто вторая молодость!
Думаю в ПСЖ было бы интересно его увидеть, сами понимаете у СА
или МЛС там совсем другая история,одним словом не Европа...!!!