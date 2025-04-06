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Клубы из Катара интересуются Модричем

вчера, 14:56

Полузащитник «Реала» Лука Модрич привлёк внимание клубов из Катара.

Сам игрок хотел бы завершить карьеру в команде из Мадрида, футболист и «сливочные» на данный момент не обсуждали продление контракта.

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Все комментарии
hg762e5y2u6d
hg762e5y2u6d
вчера в 18:00
Похоже Модрич рассчитывает остаться в структуре Реала
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:37
пока модрич в команде, гюлер и остальной молодежи нет игрового времени.
и мало шансов, что будет.
хотя лучше от балласта вроде алабы и милитао избавиться.
лука заслужил доиграть в реале, сколько считает нужным.
тем более он на любые роли и з\п согласен.
как кэрролл в бордо)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:35
если реал закончит сезон как бестрофейник, перес запросто избавится от модрича.
лучше остаться в клубе, как помощник анчелотти, или тренером академии.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:24
А надо ли ему это? Всех денег не заработаешь, а репутацию можно и потерять. 😂
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:12
Заканчивать нужно красиво, в Реале...
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