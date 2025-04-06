Клубы из Катара интересуются Модричем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич привлёк внимание клубов из Катара.
Сам игрок хотел бы завершить карьеру в команде из Мадрида, футболист и «сливочные» на данный момент не обсуждали продление контракта.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич привлёк внимание клубов из Катара.
Сам игрок хотел бы завершить карьеру в команде из Мадрида, футболист и «сливочные» на данный момент не обсуждали продление контракта.
и мало шансов, что будет.
хотя лучше от балласта вроде алабы и милитао избавиться.
лука заслужил доиграть в реале, сколько считает нужным.
тем более он на любые роли и з\п согласен.
как кэрролл в бордо)))
и мало шансов, что будет.
хотя лучше от балласта вроде алабы и милитао избавиться.
лука заслужил доиграть в реале, сколько считает нужным.
тем более он на любые роли и з\п согласен.
как кэрролл в бордо)))
лучше остаться в клубе, как помощник анчелотти, или тренером академии.
лучше остаться в клубе, как помощник анчелотти, или тренером академии.