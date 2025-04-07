«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Ямалем

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сегодня, 00:30

Нападающий «Барселоны» продолжает привлекать внимание топ-клубов.

За ситуацией вокруг молодого форварда следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако ожидается, что Ямаль продолжит защищать цвета «сине-гранатовых».