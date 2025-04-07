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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Ямалем

сегодня, 00:30

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание топ-клубов.

За ситуацией вокруг молодого форварда следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако ожидается, что Ямаль продолжит защищать цвета «сине-гранатовых».

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 10:36, ред.
Так то да... Однако рано/поздно все надоедает в жизни..., даже счастье. Весь вопрос : когда наступит пресыщение.

Надеюсь у Ямаля с этим будет всё сообразно возраста - не ранее.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:29, ред.
МС щас не в том состоянии, чтоб рисоваться и козырять своим проектом. Одних финансов недостаточно. Пусть Пеп сначала соберёт в своей голове кубик Рубика, восстановит игру и уж потом на променад выходит.
Ливерпуль - более привлекательный вариант, но не настолько, чтоб променять Барселону, которая показывает такой футбол на перспективу и титулы...
Да собсно и самому Ямалю ещё надо расти. А чему его может научить Слот и тот же Пеп в таком состоянии ? В Барселоне же для этого есть все условия и бежать впереди паровоза себе дороже. Кроме того , он пока далеко не Мбаппе, чтоб диктовать свои интересы и самостоятельно выбирать клуб поувесистей. Малыш в футбольном смысле уникален, но для таких рокировок пока далеко недееспособный.
4w8c6pw455nh
4w8c6pw455nh
сегодня в 07:55
Самое время для Барселоны его выгодно продать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:38
Сложно представить что Барса в ближайшие годы захеровеет пуще чем в постбартамеуовский период, стало быть никуда не денется
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:25
Следить может кто угодно, чувак и клуб в гармонии...
112910415
112910415
сегодня в 06:28
интересоваться не надо !
достаточно просто восхищаться )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:20
Не нужно ему никуда переходить... все у него в шоколаде и в Барсе...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:49
Да все им интересуются, каждая собака уже разнюхала юный талант и не прочь увидеть его в своей своре. Только не случится ли так что через пару лет о нём вообще никто и не вспомнит? То что он топ щас не гарантирует вообще ничего в будущем
happy 50
happy 50
сегодня в 02:21
Да,Ямаль-это гений. И на нем наряду с Педри держится Барселона. Ямаль может превзойти по величию Роналду с Месси . Это малец видит поле и разгоняет атаки . Педри-рабочая машина,которая пахает на благо команды.Зачем Ямалю ехать в Англию?Климат ужасный,а он из Барселоны. А Барселона есть Барселона.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:43
Разве они продадут его. Ведь вся игра держится на нём.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:32
Кто им сейчас не интересуется?)
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