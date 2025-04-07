«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Ямалем

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание топ-клубов.
За ситуацией вокруг молодого форварда следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако ожидается, что Ямаль продолжит защищать цвета «сине-гранатовых».
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль продолжает привлекать внимание топ-клубов.
За ситуацией вокруг молодого форварда следят «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Однако ожидается, что Ямаль продолжит защищать цвета «сине-гранатовых».
Надеюсь у Ямаля с этим будет всё сообразно возраста - не ранее.
Надеюсь у Ямаля с этим будет всё сообразно возраста - не ранее.
Ливерпуль - более привлекательный вариант, но не настолько, чтоб променять Барселону, которая показывает такой футбол на перспективу и титулы...
Да собсно и самому Ямалю ещё надо расти. А чему его может научить Слот и тот же Пеп в таком состоянии ? В Барселоне же для этого есть все условия и бежать впереди паровоза себе дороже. Кроме того , он пока далеко не Мбаппе, чтоб диктовать свои интересы и самостоятельно выбирать клуб поувесистей. Малыш в футбольном смысле уникален, но для таких рокировок пока далеко недееспособный.
Ливерпуль - более привлекательный вариант, но не настолько, чтоб променять Барселону, которая показывает такой футбол на перспективу и титулы...
Да собсно и самому Ямалю ещё надо расти. А чему его может научить Слот и тот же Пеп в таком состоянии ? В Барселоне же для этого есть все условия и бежать впереди паровоза себе дороже. Кроме того , он пока далеко не Мбаппе, чтоб диктовать свои интересы и самостоятельно выбирать клуб поувесистей. Малыш в футбольном смысле уникален, но для таких рокировок пока далеко недееспособный.
достаточно просто восхищаться )
достаточно просто восхищаться )