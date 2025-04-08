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Менди пропустит первый матч Лиги чемпионов против «Арсенала»

вчера, 10:10

В преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассматривает возможность использования Давида Алабы на позиции левого защитника.

Данное решение обусловлено травмой Ферлана Менди. В предыдущем матче Ла Лиги против «Валенсии» (1:2) Алаба уже играл эту роль, заменив Франсиско Гарсию на 77-й минуте встречи.

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Все комментарии
kxyjtyt7nahs
kxyjtyt7nahs
вчера в 14:57
Ну что, назревает сенсация?:)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:51
надеюсь, Арсенал сыграет так как с МанСити (5-1)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:49
Менди и Себальос пропустят матч. возможно, и Куртуа тоже.
зато Алаба в деле)) мастер автогола. Арсенал любит стандарты, и провоцировать ошибки защитников.
ради интереса поискал инфо, кого больше ценят в Реале.
так вот, Алаба самый дорогой игрок королевского клуба. £370 000 в неделю.
у Мбаппе всего лишь £320 000.
Алаба когда то был один из лучших защитников.
так дайте набрать форму, человек только с банки вышел.
проявите уважение королям))
Сака вернулся.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:32
Может я слишком предвзято отношусь к Менди, но как по мне, отсутствие Менди в важных матчах - это больше плюс для Реала чем минус. Очень топорный, прямолинейный защитник. Часто проваливается на своём фланге. Один в один ещё может не пустить соперника, но у француза очень плохо с видением поля и выбором позиции на поле, из-за чего часто оказывается в полупозиции, тем самым оголяя свой фланг защиты. Как латераль тоже практически бесполезен. Вроде бы и имеет хорошую скорость, и может сделать рывок по флангу, но вот отдать после этого умную передачу - это не про Менди.

Фран Гарсия более креативный, более техничный и подвижный крайний защитник, хотя по уровню мастерства не дотягивает до игрока основы. Но всё же он намного лучше может поддерживать темп игры чем Менди. Да и провалов у него поменьше будет. Хотя, повторюсь, - это не игрок уровня Реала.

О Алабе же сейчас трудно сказать что-то определённое. Однозначно классом он выше и Менди, и Гарсии, и обладает хорошим видением поля, хорошим пасом и ударом. Но вот в какой форме он сейчас, - это самый главный вопрос.

Так что папе Карло тут не позавидуешь с выбором левого защитника.
nsa6dm6q5phw
nsa6dm6q5phw
вчера в 10:13
Менди тоже не спасёт Реал, пусть готовятся к вылету
Гость
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