Менди пропустит первый матч Лиги чемпионов против «Арсенала»

В преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти рассматривает возможность использования Давида Алабы на позиции левого защитника.
Данное решение обусловлено травмой Ферлана Менди. В предыдущем матче Ла Лиги против «Валенсии» (1:2) Алаба уже играл эту роль, заменив Франсиско Гарсию на 77-й минуте встречи.
Фран Гарсия более креативный, более техничный и подвижный крайний защитник, хотя по уровню мастерства не дотягивает до игрока основы. Но всё же он намного лучше может поддерживать темп игры чем Менди. Да и провалов у него поменьше будет. Хотя, повторюсь, - это не игрок уровня Реала.
О Алабе же сейчас трудно сказать что-то определённое. Однозначно классом он выше и Менди, и Гарсии, и обладает хорошим видением поля, хорошим пасом и ударом. Но вот в какой форме он сейчас, - это самый главный вопрос.
Так что папе Карло тут не позавидуешь с выбором левого защитника.
Фран Гарсия более креативный, более техничный и подвижный крайний защитник, хотя по уровню мастерства не дотягивает до игрока основы. Но всё же он намного лучше может поддерживать темп игры чем Менди. Да и провалов у него поменьше будет. Хотя, повторюсь, - это не игрок уровня Реала.
О Алабе же сейчас трудно сказать что-то определённое. Однозначно классом он выше и Менди, и Гарсии, и обладает хорошим видением поля, хорошим пасом и ударом. Но вот в какой форме он сейчас, - это самый главный вопрос.
Так что папе Карло тут не позавидуешь с выбором левого защитника.
зато Алаба в деле)) мастер автогола. Арсенал любит стандарты, и провоцировать ошибки защитников.
ради интереса поискал инфо, кого больше ценят в Реале.
так вот, Алаба самый дорогой игрок королевского клуба. £370 000 в неделю.
у Мбаппе всего лишь £320 000.
Алаба когда то был один из лучших защитников.
так дайте набрать форму, человек только с банки вышел.
проявите уважение королям))
Сака вернулся.
зато Алаба в деле)) мастер автогола. Арсенал любит стандарты, и провоцировать ошибки защитников.
ради интереса поискал инфо, кого больше ценят в Реале.
так вот, Алаба самый дорогой игрок королевского клуба. £370 000 в неделю.
у Мбаппе всего лишь £320 000.
Алаба когда то был один из лучших защитников.
так дайте набрать форму, человек только с банки вышел.
проявите уважение королям))
Сака вернулся.