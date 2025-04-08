Менди пропустит первый матч Лиги чемпионов против «Арсенала»

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вчера, 10:10

В преддверии первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» главный тренер мадридского клуба рассматривает возможность использования на позиции левого защитника.

Данное решение обусловлено травмой . В предыдущем матче Ла Лиги против «Валенсии» (1:2) Алаба уже играл эту роль, заменив на 77-й минуте встречи.