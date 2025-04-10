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«Аль-Наср» предлагает Роналду новый контракт

вчера, 20:58

«Аль-Наср» предложил нападающему Криштиану Роналду продление контракта.

Речь идет о договоре на 2 года, нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до ближайшего лета.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
полюбился он саудитам ...
и чувства эти взаимны ! )
xkud6qa34ypk
xkud6qa34ypk
сегодня в 01:26
Может и согласится, если ничего не захочет менять
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:34
Хорош развлекать людей в чалме, которым футбол - до фени.
Отдохнул... Пора обратно в Европу.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:41
Контракт на два года? Примерно столько времени нужно Роналду, чтобы забить свою первую тысячу голов в официальных матчах. Конечно, Аль-Наср рассчитывает, что игрок именно их команды установит такой рекорд. Они готовы даже с титулами ради этого подождать. Хорошо бы ещё партнёров стоящих купить для Криштиану. Посмотрим чем разговор о новом контракте.
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:19
Для его возраста и сил, самый подходящий вариант.
Да и контракт будет таким, что топ игроки в ведущих лигах Европы будут завидовать ему.
Переходит в сильную лигу, ему нет смысла
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:06, ред.
Согласится. И дело не в деньгах. Роналду кровь из носу надо забить тысячу мячей, но ни в одном из ведущих чемпионатов сделать этого не удастся. Постоянно быть вторым (вслед за Месси) по всем остальным показателям для него унизительно, а в этом случае появляется уникальный шанс хоть в чём - то, но обойти аргентинца.
В то же время надо отдать должное португальцу, который, откинув в сторону все страхи, уезжал в ведущие чемпионаты, в которых устанавливал рекорды и становился чемпионом.
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:00
Пускай радует своей игрой миллионы болельщиков по всему миру...
протон
протон
вчера в 21:45
Красава лучший КР. Топ и легенда
Брулин
Брулин
вчера в 21:29
От таких предложений не отказываются!
drug01
drug01
вчера в 21:18
Хватит ли сил еще два года поиграть?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:15
Саудиты настолько бестолковые)))))
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