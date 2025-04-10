«Аль-Наср» предлагает Роналду новый контракт

«Аль-Наср» предложил нападающему Криштиану Роналду продление контракта.
Речь идет о договоре на 2 года, нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до ближайшего лета.
«Аль-Наср» предложил нападающему Криштиану Роналду продление контракта.
Речь идет о договоре на 2 года, нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до ближайшего лета.
В то же время надо отдать должное португальцу, который, откинув в сторону все страхи, уезжал в ведущие чемпионаты, в которых устанавливал рекорды и становился чемпионом.
В то же время надо отдать должное португальцу, который, откинув в сторону все страхи, уезжал в ведущие чемпионаты, в которых устанавливал рекорды и становился чемпионом.
Да и контракт будет таким, что топ игроки в ведущих лигах Европы будут завидовать ему.
Переходит в сильную лигу, ему нет смысла
Да и контракт будет таким, что топ игроки в ведущих лигах Европы будут завидовать ему.
Переходит в сильную лигу, ему нет смысла