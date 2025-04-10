«Барселона» обсуждает с Фликом продление контракта

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вчера, 20:23

«Барселона» обсуждает с главным тренером команды продление контракта.

Сообщается, что президент каталонцев Жоан Лапорта, спортивный директор Деку и еще несколько представителей руководства встретились с Пини Захави, агентом рулевого, для обсуждения пролонгации сотрудничества.

В «блаугране» довольны работой Флика, речь идет о пролонгации до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Соглашение сторон не получится зарегистрировать до тех пор, пока «Барселона» не решит проблему с лимитом расходов, приоритетом является усиление состава.