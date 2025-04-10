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«Барселона» обсуждает с Фликом продление контракта

вчера, 20:23

«Барселона» обсуждает с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом продление контракта.

Сообщается, что президент каталонцев Жоан Лапорта, спортивный директор Деку и еще несколько представителей руководства встретились с Пини Захави, агентом рулевого, для обсуждения пролонгации сотрудничества.

В «блаугране» довольны работой Флика, речь идет о пролонгации до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Соглашение сторон не получится зарегистрировать до тех пор, пока «Барселона» не решит проблему с лимитом расходов, приоритетом является усиление состава.

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09 апреля
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
очень правильная идея !
дело за малым ...
протон
протон ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:06
Флика нужно подписывать минимум еще на 3 года. Он вывел Барселону на качественно новый уровень, при нем команда максимально заточена на ворота соперника, без лишних и бессмысленных поперечных передач. При этом никуда не пропал контроль мяча, просто он теперь имеет практический и целесообразный смысл.
протон
протон
сегодня в 00:05
Все болельщики Барсы в восторге от его работы, надо продлевать.
В этом контексте очень интересно какая будет Барса, когда вернётся Берналь. Потенциально это должен быть ещё больший буст команды в следующем сезоне. За время восстановления по фоткам очень жестко оброс мышцами и вроде как менталка в порядке. Поэтому надеюсь, что вернётся в той же шикарной форме, в которой был до травмы
Брулин
Брулин
вчера в 21:31
Чувствуется, что и сам Флик кайфует здесь. Надеюсь, ничто не омрачит этот великолепный союз!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:30
теперь Лапорта уже не пожалел, что уволил Хави.
два сезона играли в лиге Европы с ним, нечего не достигли.
подписать контракт с Фликом было самое разумное решение президента.
продлить контракт - правильно.
а ведь в мае 2024 все говорили, что у Флика нет ДНК Барсы.
и что немца уволят к новому году.
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 21:20
Флика надо держать как можно дольше. Его методы работы идеально подходит для Барселоны. С сильными клубами как будто играют не в полную силу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:49
А не рановато ли продлять то)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
Сначала деньги бы надо найти на это))
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