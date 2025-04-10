«Барселона» обсуждает с Фликом продление контракта

«Барселона» обсуждает с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом продление контракта.
Сообщается, что президент каталонцев Жоан Лапорта, спортивный директор Деку и еще несколько представителей руководства встретились с Пини Захави, агентом рулевого, для обсуждения пролонгации сотрудничества.
В «блаугране» довольны работой Флика, речь идет о пролонгации до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Соглашение сторон не получится зарегистрировать до тех пор, пока «Барселона» не решит проблему с лимитом расходов, приоритетом является усиление состава.
два сезона играли в лиге Европы с ним, нечего не достигли.
подписать контракт с Фликом было самое разумное решение президента.
продлить контракт - правильно.
а ведь в мае 2024 все говорили, что у Флика нет ДНК Барсы.
и что немца уволят к новому году.
два сезона играли в лиге Европы с ним, нечего не достигли.
подписать контракт с Фликом было самое разумное решение президента.
продлить контракт - правильно.
а ведь в мае 2024 все говорили, что у Флика нет ДНК Барсы.
и что немца уволят к новому году.
В этом контексте очень интересно какая будет Барса, когда вернётся Берналь. Потенциально это должен быть ещё больший буст команды в следующем сезоне. За время восстановления по фоткам очень жестко оброс мышцами и вроде как менталка в порядке. Поэтому надеюсь, что вернётся в той же шикарной форме, в которой был до травмы
В этом контексте очень интересно какая будет Барса, когда вернётся Берналь. Потенциально это должен быть ещё больший буст команды в следующем сезоне. За время восстановления по фоткам очень жестко оброс мышцами и вроде как менталка в порядке. Поэтому надеюсь, что вернётся в той же шикарной форме, в которой был до травмы