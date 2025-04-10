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Винисиус отказался от предложения из Саудовской Аравии

вчера, 12:19

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отказался от очень щедрого предложения из Саудовской Аравии и ведёт с мадридцами переговоры о продлении контракта, которые идут полным ходом.

Сообщается, что саудовцы предлагали Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро в год. Но бразилец не был готов подписывать такое долгосрочное соглашение. Винисиус хотел рассмотреть предложение на 2-3 года. Однако в Саудовской Аравии не пошли на такие условия. На данный момент 24-летний вингер близок к продлению контракт с «Реалом» на два или три года.

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Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:20


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IkeYar
IkeYar
вчера в 18:29
Глупый и в окружении нет адеквата. Реал продлевает только чтобы потом продать за хорошие деньги!
shur
shur ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 18:01
..так вот и мне не по себе! Лучше бы снова заскулил,заорал,забрыкался,зашевелился,
запростестовал,заупрямился........................!
Но при этом заиграл,за забивал, растоптал
всех налево,направо, всё бы ему простил!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:11
Зря отказался. У бразильцев очень короткий пик. К 30-ти уже сдуется.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:15
Млять миллиард ЕВРО!! всего за 5 лет. По моему Вини дурак просто. Через пять лет вообще уже играть не нужно было бы..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:02
Арабы не жалеют денег
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 15:19
Зря..
Vilar
Vilar
вчера в 14:23
Хочет золотой мяч в европе получить, даже миллиардом пожертвовал.
протон
протон
вчера в 13:45
жаль, конечно, нужно было избавляться от Винни, и подписывать полноценного центрфорварда
Agamaga______05
Agamaga______05 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 13:15
Ну зачем сразу на экспертизу? Может Винисиус хочет чтобы его достаточно ценили, а это выражается в деньгах.
Ну лярд за 5 лет - это действительно че то недостаточно.
Можно было одно из месторождений нефти подарить бразильцу!
Agamaga______05
Agamaga______05
вчера в 13:11
Это первый случай в истории, когда миллионер отказался стать миллиардером!

Вини рассчитывал вернуться после трех лет обратно в Европу? Или он хочет миллиард за 3 года? Тут конечно есть что уточнить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:04
только миллиард за 2-3 года )))
неплохо с арифметикой дружит Винисиус.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 12:59
Отказался от миллиарда долларов.
Постоянно психует и обижается.
Везде видит теории заговора.

По мне, так вполне достаточно, чтобы назначить полную психиатрическую экспертизу. 🤔
shlomo
shlomo
вчера в 12:47
Все правильно делает... до пенсии ему еще далековато...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:34, ред.
В Саудовской Аравии как не играй а на Золотой мяч не наиграешь, мотивация остаться в европейском "топ" клубе понятна предельно.
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:29
Есть что доказать. Мадриду
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:22
Что-то странно....на 2-3 года хотел якобы, а на 5 лет сразу нет?
Гость
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