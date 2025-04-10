Винисиус отказался от предложения из Саудовской Аравии

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вчера, 12:19

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии отказался от очень щедрого предложения из Саудовской Аравии и ведёт с мадридцами переговоры о продлении контракта, которые идут полным ходом.

Сообщается, что саудовцы предлагали Винисиусу пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро в год. Но бразилец не был готов подписывать такое долгосрочное соглашение. Винисиус хотел рассмотреть предложение на 2-3 года. Однако в Саудовской Аравии не пошли на такие условия. На данный момент 24-летний вингер близок к продлению контракт с «Реалом» на два или три года.