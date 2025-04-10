Эмери верит, что «Астон Вилла» способна пройти ПСЖ по итогам двух матчей

Главный тренер «Астон Виллы» сообщил, что верит в способность своей команды переломить ход четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с ПСЖ .

Результат — 2:1 или 3:1 — не слишком отличается, потому что на следующей неделе мы сыграем дома, что по-прежнему является для нас серьёзным испытанием, но мы можем чувствовать себя сильными дома, с нашими болельщиками на «Вилла Парк».

Во вчерашнем матче нам нужно было адаптироваться к их сильной обороне, сыграть очень серьёзный матч в обороне, дисциплинированный, ниже, чем обычно.

Даже когда мы проигрывали 2:1, у нас было три подхода к их штрафной — два удара от Моргана Роджерса и один от Марко Асенсио.

Теперь мы должны побеждать дома и забивать больше одного гола.

Они по-прежнему будут командой, которой нравится играть в пас, владеть мячом и пытаться доминировать.

Вчера мы защищались средними и низкими блоками, и, возможно, дома мы сможем сыграть по другому. Мы можем попытаться иметь больше моментов, держать мяч и пытаться доминировать. Мы попытаемся добиться необходимого результата.

Мы верим в наших болельщиков, мы верим в «Вилла Парк» и верим в наших игроков, чтобы они показали свои лучшие способности на следующей неделе.