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Эмери верит, что «Астон Вилла» способна пройти ПСЖ по итогам двух матчей

вчера, 10:00
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)3 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери сообщил, что верит в способность своей команды переломить ход четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов с ПСЖ.

Результат — 2:1 или 3:1 — не слишком отличается, потому что на следующей неделе мы сыграем дома, что по-прежнему является для нас серьёзным испытанием, но мы можем чувствовать себя сильными дома, с нашими болельщиками на «Вилла Парк».

Во вчерашнем матче нам нужно было адаптироваться к их сильной обороне, сыграть очень серьёзный матч в обороне, дисциплинированный, ниже, чем обычно.

Даже когда мы проигрывали 2:1, у нас было три подхода к их штрафной — два удара от Моргана Роджерса и один от Марко Асенсио.

Теперь мы должны побеждать дома и забивать больше одного гола.

Они по-прежнему будут командой, которой нравится играть в пас, владеть мячом и пытаться доминировать.

Вчера мы защищались средними и низкими блоками, и, возможно, дома мы сможем сыграть по другому. Мы можем попытаться иметь больше моментов, держать мяч и пытаться доминировать. Мы попытаемся добиться необходимого результата.

Мы верим в наших болельщиков, мы верим в «Вилла Парк» и верим в наших игроков, чтобы они показали свои лучшие способности на следующей неделе.

Ранее главный тренер ПСЖ Луис Энрике подвёл итоги данного противостояния.

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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 12:45
Думаю, шансы у "Астон Виллы" есть. В этом противостоянии далеко не все еще решено. Дома Эмери сыграет с ПСЖ более агрессивно и победит свой бывший клуб.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:17, ред.
С 2-1 наверное да могли. Хотя 2 забить и не пропускать .. аргентинский вратарь ворон считал не выручил
112910415
112910415
вчера в 10:57
шансы некоторые имеются ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:20, ред.
Ну не знаю...
Что-то уверенности в словах Эмери я не почувствовал.
ПСЖ не играет в британский бей-беги..., поэтому Вилле придётся придумывать что-то в позиционном нападении, а здесь их слабое место. Контратаки, да, англичане могут реализовывать, но соорудить командный гол в позиционке, это вряд ли, - ресурс нападающих не тот.
А ПСЖ Энрике точно бежать никуда не будет. Здесь Идальго как рыба в воде, - своего не упустит.
4y9mpu4eg2cq
4y9mpu4eg2cq
вчера в 10:13
Дома Астон Вилли способна на многое.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
Если тренер не будет показывать свою уверенность, то это автоматически передасться команде.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:04, ред.
Да конечно всё возможно, но только Ливерпулю ПСЖ так и не дали доминировать даже на своём поле, а вы не Ливерпуль даже. Ну посмотрим что у вас в итоге выйдет. Лично я за Виллу, но верится с трудом. ПСЖ себя показали как стабильно сильный клуб сейчас, если раньше могло казаться что их успехи это вспышка, а прохождение Ливерпуля случайность, то щас уже такого ощущения почти нет, они хороши сейчас и это придётся признать. Но покрайней мере Вилла не как Реал и Боруссия а всё таки ещё сохраняют шансы и интригу, что для стороннего зрителя конечно лучше. Наверное из проигравших в первых матчах команд Вилла самый лучший результат пока имеет, Бавария хоть и пропустила меньше но проиграла она в Мюнхене, а не в Милане, так что дела немцев всё таки похуже на мой взгляд
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:02
Верить конечно надо, но играть дома надо по-другому)) удачи тренеришке))
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