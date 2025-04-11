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«Барселона» планирует продлить контракт с Рафиньей

вчера, 22:15

«Барселона» заинтересована в продлении контракта с 28-летним вингером Рафиньей, действующий договор с которым истекает летом 2027 года.

По данным источника, предполагается включение в новое соглашение пункта о сумме отступных, которая вступит в силу после чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что представители Рафиньи запросили более высокую заработную плату, чем может предложить «Барселона».

Спортивный директор клуба Деку заявил, что команда готова рассмотреть возможность трансфера игрока в клуб, который готов предложить ему желаемый уровень заработной платы, но приобретение Рафиньи обойдётся такому клубу в 80-90 млн евро.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:39
Сомневаюсь, что он получит его. Создается впечатление, что команда играет на Леву...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:39
Правильное решение,хорошо играет!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31
Сейчас он на пике, а как дальше будет....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:29
Не мудрено, парень получит ЗМ и войдет в зал славы мировогофутбола
Гость
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