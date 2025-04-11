«Барселона» планирует продлить контракт с Рафиньей

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вчера, 22:15

«Барселона» заинтересована в продлении контракта с 28-летним вингером Рафиньей, действующий договор с которым истекает летом 2027 года.

По данным источника, предполагается включение в новое соглашение пункта о сумме отступных, которая вступит в силу после чемпионата мира 2026 года.

Отмечается, что представители Рафиньи запросили более высокую заработную плату, чем может предложить «Барселона».

Спортивный директор клуба Деку заявил, что команда готова рассмотреть возможность трансфера игрока в клуб, который готов предложить ему желаемый уровень заработной платы, но приобретение Рафиньи обойдётся такому клубу в 80-90 млн евро.