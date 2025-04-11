Выбрал трофеи. Салах остаётся в «Ливерпуле»

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сегодня, 20:45

Одна из самых громких сделок весны.

Уход Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» после окончания текущего сезона казался делом решенным. Контракт истекает, египтянину уже 32 года – самое время выбрать себе теплое денежное место и доигрывать свой век, ни о чем не беспокоясь. К тому же недостатка в вариантах Салах явно не испытывал бы: от США до Саудовской Аравии.

Однако Мохамед предпочел продлить соглашение с «красными», чем привел фанатов команды в дикий восторг. Ведь совсем недавно он делал явные намеки на скорый уход, а болельщики в свою очередь баннерами грозили руководству клуба, призывая дать Салаху любые условия контракта, которые он только пожелает. Сложно сказать, кто в итоге чем пожертвовал. Но факт остается: Салах продолжит выступать на «Энфилде».

Почему он остался?

Продление контракта свидетельствует о нескольких фундаментальных моментах. Во-первых, Салах не утратил тягу к трофеям и конкурентным турнирам, дающим не только невероятное напряжение, но и возможность быть на футбольных передовицах, быть одной из главных мировых звезд. Денег ему могли предложить очень много в той же Саудовской Аравии.

Во-вторых, Мохамед доверяет Арне Слоту и понимает, что с ним «красные» могут добиться еще большего прогресса, хотя казалось, что после Юргена Клоппа это сделать сложно. Если бы у Мохамеда были хоть какие-то сомнения, ближайшее лето выглядело бы как идеальный момент для ухода – статус свободного агента позволяет двигаться в любом направлении.

В-третьих, Салах еще чувствует в себе силы оставаться конкурентоспособным в команде, которая должна биться за победу в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. Все эти сигналы – позитивный момент для болельщиков «Ливерпуля», которые словно заново обрели под ногами почву.

Нельзя сказать, что Салаху решение далось просто. Это видно хотя бы из тех действий и слов, которые от него исходили. Мохамед ведь сознательно вывел тему контракта в публичную плоскость, когда его журналисты поймали в Саутгемптоне. И это был лишь третий случай за семь с половиной лет, когда он остановился, чтобы поговорить с папарацци. Первый был в апреле 2018 года, а второй – спустя 14 месяцев – после победы в финале Лиги чемпионов над «Тоттенхэмом».

Бойтесь гнева молчаливого человека – так говорят. В данном случае можно было сам факт публичного заявления считать чем-то экстраординарным – явным сигналом в деле продвижения переговоров. И ход сработал: давление болельщиков, прессы и экспертов на руководство «Ливерпуля» усилилось – тогда и появились все эти баннеры. Адресованы они были не Салаху, а именно боссам клуба.

Что касается отношений с тренером, то Салаху со Слотом, кажется, даже комфортнее, чем с Клоппом в последние месяцы работы немецкого специалиста. Можно вспомнить практически публичную ссору на игре с «Вест Хэмом», когда египтянин провел не весь матч. После игры он не притормозил около репортеров, но бросил слова: «Если я заговорю, начнется огонь». Это явно свидетельствовало о напряженности.

В какой-то степени Салах ощутил на себе ответственность за то, чтобы сохранить «Ливерпуль» в статусе топ-клуба после ухода тренера, на котором, как все думали, держался этот уровень. Мохамед стал тем звеном, которое связало «Ливерпуль» Клоппа и «Ливерпуль» Слота, чем помог последнему сделать переход максимально плавным и эффективным. Отношение к клубу не как к месту работы, а как в том числе к своему детищу, наверняка добавит очков Салаху в глазах футбольной общественности.

Величие в цифрах

Салах перебрался в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году, продолжая искать свою игру. На «Энфилде» «мэтч» случился сразу же. В первый сезон в 52 матчах он забил 44 гола и отдал 14 результативных передач. Тот великолепный забег мог закончиться триумфом в Лиге чемпионов, но Мохамед отыграл в финале против «Реала» лишь 31 минуту – он повредил плечо после столкновения с Серхио Рамосом. Многие болельщики «Ливерпуля» до сих пор с болью вспоминают тот эпизод, который, возможно, стоил титула.

Но Салаху удалось взять свое через год, когда в следующем финале его команда одолела «Тоттенхэм», а сам Мохамед забил гол с пенальти. В следующей кампании Мохамед забил «всего» 23 гола, что стало его самым низким показателем за сезон за все время выступлений в «Ливерпуле». Зато команда взяла первый за 30 лет титул.

На данный момент на счету Салаха 243 гола в 394 матчах за «Ливерпуль». Это делает его третьим в истории бомбардиром «красных» за все время существования клуба. В текущем сезоне египтянин обошел Билли Лидделла (228 мячей) и Гордона Ходжсона (241 мяч). Отстает он только от чемпиона мира 1966 года Роджера Ханта (285 голов) и рекордсмена всех времен Иэна Раша (346 голов).

Кроме того, у Салаха 184 забитых мяча в Премьер-Лиге – как у Серхио Агуэро. Он обогнал Тьерри Анри (175 мячей) и Фрэнка Лэмпарда (177 голов). Впереди лишь Эндрю Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260). Если же говорить о «Ливерпуле», то Салах уже его лучший бомбардир в АПЛ с 182 голами в 281 матче. На втором месте, кстати, легендарный Робби Фаулер со 128 голами в 266 матчах лиги.

Показателем класса и значимости для «Ливерпуля» еще является способность Салаха забивать в любых местах и условиях. Конечно, на «Энфилде» он особенно результативен. В 142 матчах дома в АПЛ египтянин наколотил 103 гола, но и на выезде их было немало – 79 штук. К тому же он стал первым игроком «Ливерпуля», достигшим отметки в 50 голов в Европе – это случилось в победном матче Лиги чемпионов с «Лиллем» (2:1).

Продление контракта только продолжит эту серию достижений Салаха, что закрепит его в статусе еще большей легенды. В историю «Ливерпуля» он уже вписан. И когда казалось, что она движется к концу, «писатель» решил продлить действие бестселлера на новый сезон. Это мы посмотрим.