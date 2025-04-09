«Повреждение действительно серьёзное». «Реал Сосьедад» — о травме Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о том, что полузащитник Арсен Захарян больше не сыграет в нынешнем сезоне.
На данный момент Захарян все еще работает один в зале. Но пока мы не можем сказать, сыграет он в этом сезоне или нет. Повреждение действительно серьёзное.
Но факт его травматичности неоспорим. Только в 2022-м Головин уже пропустил больше месяца и 9 матчей «Монако» – две травмы и коронавирус. И 2024 год был неудачным для игрока из-за травм. В общем хороший футболист и очень умный парень. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка это бесспорно.
В ЦСКА у него вообще не было серьезных травм и проблем со здоровьем. Игры не пропускал. Напоминает ситуацию с Жирковым, который несколько лет играл в ЦСКА без травм и замен, а, перейдя в Челси, стал травмироваться раз за разом.
В последние годы Головин избавился от репутации «хрустального» игрока хотя бы это радует
Но факт его травматичности неоспорим. Только в 2022-м Головин уже пропустил больше месяца и 9 матчей «Монако» – две травмы и коронавирус. И 2024 год был неудачным для игрока из-за травм. В общем хороший футболист и очень умный парень. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка это бесспорно.
В ЦСКА у него вообще не было серьезных травм и проблем со здоровьем. Игры не пропускал. Напоминает ситуацию с Жирковым, который несколько лет играл в ЦСКА без травм и замен, а, перейдя в Челси, стал травмироваться раз за разом.
В последние годы Головин избавился от репутации «хрустального» игрока хотя бы это радует
Март, 2012: перелом мизинца (пропустил 45 дней)
Сентябрь, 2013: травма задней поверхности бедра (70 дней)
Июнь, 2014: проблемы с ахиллом (49 дней)
Март, 2015: травма задней поверхности бедра
Май, 2016: перелом плюсневой кости (63 дня)
Сентябрь, 2016: травма задней поверхности бедра (52 дня)
Март, 2017: травма задней поверхности бедра
Апрель, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив (18 дней)
Май, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив
Октябрь, 2017: проблемы с ахиллом (24 дня)
Апрель, 2018: повреждение мышц бедра
Июнь, 2018: повреждение мышц бедра
Июль, 2018: повреждение икроножной мышцы.
Про Головина вообще промолчу.
Март, 2012: перелом мизинца (пропустил 45 дней)
Сентябрь, 2013: травма задней поверхности бедра (70 дней)
Июнь, 2014: проблемы с ахиллом (49 дней)
Март, 2015: травма задней поверхности бедра
Май, 2016: перелом плюсневой кости (63 дня)
Сентябрь, 2016: травма задней поверхности бедра (52 дня)
Март, 2017: травма задней поверхности бедра
Апрель, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив (18 дней)
Май, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив
Октябрь, 2017: проблемы с ахиллом (24 дня)
Апрель, 2018: повреждение мышц бедра
Июнь, 2018: повреждение мышц бедра
Июль, 2018: повреждение икроножной мышцы.
Про Головина вообще промолчу.
По факту толком не играл.чем то напоминает приезд Головина в Монако,там тоже почти весь первый сезон пропустил
По факту толком не играл.чем то напоминает приезд Головина в Монако,там тоже почти весь первый сезон пропустил