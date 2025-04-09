«Повреждение действительно серьёзное». «Реал Сосьедад» — о травме Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о том, что полузащитник больше не сыграет в нынешнем сезоне.

На данный момент Захарян все еще работает один в зале. Но пока мы не можем сказать, сыграет он в этом сезоне или нет. Повреждение действительно серьёзное.