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«Повреждение действительно серьёзное». «Реал Сосьедад» — о травме Захаряна

вчера, 19:50

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал информацию о том, что полузащитник Арсен Захарян больше не сыграет в нынешнем сезоне.

На данный момент Захарян все еще работает один в зале. Но пока мы не можем сказать, сыграет он в этом сезоне или нет. Повреждение действительно серьёзное.

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Захарян больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы
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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:55
Первый раз в «Монако» Александр «сломался» уже через три дня после перехода.
Но факт его травматичности неоспорим. Только в 2022-м Головин уже пропустил больше месяца и 9 матчей «Монако» – две травмы и коронавирус. И 2024 год был неудачным для игрока из-за травм. В общем хороший футболист и очень умный парень. У него прекрасная техника, отличный удар, кроссы, передачи, хорошее чувство мяча, обработка это бесспорно.
В ЦСКА у него вообще не было серьезных травм и проблем со здоровьем. Игры не пропускал. Напоминает ситуацию с Жирковым, который несколько лет играл в ЦСКА без травм и замен, а, перейдя в Челси, стал травмироваться раз за разом.
В последние годы Головин избавился от репутации «хрустального» игрока хотя бы это радует
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:20
Странно, а почему не 2 года пропустил, или 3 например. ? Выдумывать. Так уж по полной, что мелочиться!
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:30
Давайте по фактам: проблема травматичности у Головина никуда не делась. Просто цифры - за время выступления в «Монако» Александр из-за травм пропустил почти год (!). И это в далеко не самом интенсивном и энергозатратном чемпионате
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:24
Что касается Головина, то он сыграл за Монако более 200 матчей. В первый сезон 30 матчей, второй - 25, далее 21, 27, 34 и 25. Никаких длительных простоев не было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:18
Тем не менее Дзагоев играл за сборную на ЧЕ-12, где стал лучшим бомбарлиром нашей команды. Играл и на ЧМ - 18 и неплохо. Всего провел за сб. России 59 матчей, значительно больше многих. Несмотря на травматичность не чета всяким Захарянам.
протон
протон ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 22:39
Для них уже бумаги не хватает выписывать эти справки))
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
Приведите аргументы если не так.
Март, 2012: перелом мизинца (пропустил 45 дней)
Сентябрь, 2013: травма задней поверхности бедра (70 дней)
Июнь, 2014: проблемы с ахиллом (49 дней)
Март, 2015: травма задней поверхности бедра
Май, 2016: перелом плюсневой кости (63 дня)
Сентябрь, 2016: травма задней поверхности бедра (52 дня)
Март, 2017: травма задней поверхности бедра
Апрель, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив (18 дней)
Май, 2017: травма задней поверхности бедра, рецидив
Октябрь, 2017: проблемы с ахиллом (24 дня)
Апрель, 2018: повреждение мышц бедра
Июнь, 2018: повреждение мышц бедра
Июль, 2018: повреждение икроножной мышцы.
Про Головина вообще промолчу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:25
Оба примера не в тему,ТК не соответствуют действительности.
adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:21
Он так скоро Неймара переплюнет по больничным.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:10
Очень сильно уж он подвержен травмам
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 21:09
Какая игра?! Он уже билеты купил, в отпуск. Играть, это не для него.)
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:54
По-моему это самый худший трансфер Реал Сосьедада в истории) они не мало заплатили за него, по меркам середняка Ла лиги.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:36
Новости о том,, как болеет Захарян, уже всем порядком надоели.. О действующем футболисте должны быть следующие сообщения: - гол Арсена обеспечил победу Реала Сосьедад или изумительная передача Захаряна привела к голу. Похоже не дождёмся, будем пускать скупую мужскую слезу от информации об очередном рецидиве.
Capral
Capral
вчера в 20:12
Работничек, блин...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:58
А чё он там один в зале делает они хоть знают?))
протон
протон
вчера в 19:57
"Дело" Дзагоева живет.
По факту толком не играл.чем то напоминает приезд Головина в Монако,там тоже почти весь первый сезон пропустил
Гость
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