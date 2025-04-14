Состояние футболистов «Родины» и «Сокола» оценивается как среднее

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вчера, 10:36

Врачи охарактеризовали состояние футболистов, пострадавших во время матча между «Соколом» и «Родиной» в рамках 28-го тура Первой лиги, как средней степени тяжести. Об этом источнику сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Саратовской области.

Столкновение произошло 13 апреля в конце второго тайма, когда вратарь «Сокола» и защитник «Родины» столкнулись головами в борьбе за мяч и потеряли сознание. После этого они были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.