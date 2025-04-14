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Состояние футболистов «Родины» и «Сокола» оценивается как среднее

вчера, 10:36
СоколЛоготип футбольный клуб Сокол (Саратов)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

Врачи охарактеризовали состояние футболистов, пострадавших во время матча между «Соколом» и «Родиной» в рамках 28-го тура Первой лиги, как средней степени тяжести. Об этом источнику сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Саратовской области.

Столкновение произошло 13 апреля в конце второго тайма, когда вратарь «Сокола» Никита Карабашев и защитник «Родины» Георгий Юдинцев столкнулись головами в борьбе за мяч и потеряли сознание. После этого они были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.

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Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:40, ред.
Кошмар, футбол всё жёстче и жёстче, скоро, ни приведи Господь, так и до леталок может дойти. Интересно, вот реально не могу даже предположить с чем связано такое повышение травматичности. Но точно в конце прошлого века и начале этого такого на каждом шагу по три раза за неделю не происходило. Может быть стоит ужесточать правила игры тело в тело и ограничивать контакты правилами как то.

Вообще я кажется могу кое что прикинуть - вероятно требования к игрокам стали такие, хочешь играть на высшем уровне иди типа и бейся насмерть, и игроки в стремлении выигрывать конкуренцию всё меньше и меньше заботятся о собственной безопасности и здоровье, меньше боишься травм больше спрос на тебя, а то что пошёл уже из-за этого нездоровый перекос в безрассудство никого пока не волнует, вот начнутся вещи непоправимые происходить раз за разом и тогда начнут думать.

Память то к игроку вернулась? Самый интересный вопрос на самом деле с учётом мной вышесказанного
Гость
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