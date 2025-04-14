Состояние футболистов «Родины» и «Сокола» оценивается как среднее

Врачи охарактеризовали состояние футболистов, пострадавших во время матча между «Соколом» и «Родиной» в рамках 28-го тура Первой лиги, как средней степени тяжести. Об этом источнику сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Саратовской области.
Столкновение произошло 13 апреля в конце второго тайма, когда вратарь «Сокола» Никита Карабашев и защитник «Родины» Георгий Юдинцев столкнулись головами в борьбе за мяч и потеряли сознание. После этого они были доставлены в медицинское учреждение на скорой помощи.
Вообще я кажется могу кое что прикинуть - вероятно требования к игрокам стали такие, хочешь играть на высшем уровне иди типа и бейся насмерть, и игроки в стремлении выигрывать конкуренцию всё меньше и меньше заботятся о собственной безопасности и здоровье, меньше боишься травм больше спрос на тебя, а то что пошёл уже из-за этого нездоровый перекос в безрассудство никого пока не волнует, вот начнутся вещи непоправимые происходить раз за разом и тогда начнут думать.
Память то к игроку вернулась? Самый интересный вопрос на самом деле с учётом мной вышесказанного
Вообще я кажется могу кое что прикинуть - вероятно требования к игрокам стали такие, хочешь играть на высшем уровне иди типа и бейся насмерть, и игроки в стремлении выигрывать конкуренцию всё меньше и меньше заботятся о собственной безопасности и здоровье, меньше боишься травм больше спрос на тебя, а то что пошёл уже из-за этого нездоровый перекос в безрассудство никого пока не волнует, вот начнутся вещи непоправимые происходить раз за разом и тогда начнут думать.
Память то к игроку вернулась? Самый интересный вопрос на самом деле с учётом мной вышесказанного