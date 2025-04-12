Угальде и Литвинов избежали серьёзных травм в игре с «Динамо» Махачкала

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вчера, 15:46

Футболисты «Спартака» и не получили серьёзные травмы в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Угальде заменили в первом тайме, у него было подозрение на травму ноги, у Литвинова опасения вызывал возможный перелом пальца — он покинул стадион, приложив к руке лед.

«Красно-белые» следующий матч проведут с «Уралом» в рамках Кубка России, оба игрока смогут принять в нем участие.