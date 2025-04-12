Угальде и Литвинов избежали серьёзных травм в игре с «Динамо» Махачкала

Футболисты «Спартака» Манфред Угальде и Руслан Литвинов не получили серьёзные травмы в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).
Угальде заменили в первом тайме, у него было подозрение на травму ноги, у Литвинова опасения вызывал возможный перелом пальца — он покинул стадион, приложив к руке лед.
«Красно-белые» следующий матч проведут с «Уралом» в рамках Кубка России, оба игрока смогут принять в нем участие.
И по игре с Ростовом было видно что Ростов плох, он не агрессивен, они почти не давили на Абену с Литвиновым даже в равных составах. Как будто бы Ростов в поддавки играл. Я конечно промолчал потому что хотелось верить что вот наконец моя любимая команда проснулась и заиграла, но увы это не так. Как Махачкала сыграла и как Ростов небо и земля.
И по игре с Ростовом было видно что Ростов плох, он не агрессивен, они почти не давили на Абену с Литвиновым даже в равных составах. Как будто бы Ростов в поддавки играл. Я конечно промолчал потому что хотелось верить что вот наконец моя любимая команда проснулась и заиграла, но увы это не так. Как Махачкала сыграла и как Ростов небо и земля.