Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Угальде и Литвинов избежали серьёзных травм в игре с «Динамо» Махачкала

вчера, 15:46

Футболисты «Спартака» Манфред Угальде и Руслан Литвинов не получили серьёзные травмы в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Угальде заменили в первом тайме, у него было подозрение на травму ноги, у Литвинова опасения вызывал возможный перелом пальца — он покинул стадион, приложив к руке лед.

«Красно-белые» следующий матч проведут с «Уралом» в рамках Кубка России, оба игрока смогут принять в нем участие.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитника махачкалинского «Динамо» прооперируют в Германии
09 апреля
Маркиньос избежал серьёзной травмы в матче с «Ростовом»
09 апреля
Игрок «Динамо» Нгамалё завтра пройдёт обследование
07 апреля
Нгамалё избежал перелома в матче с ЦСКА
07 апреля
Стал известен предварительный характер травмы игрока «Спартака» Маркиньоса
06 апреля
Дуарте и Медина не сыграют с «Ростовом»
06 апреля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:23
Как говорил тов.Сталин...
🤭🤭🤭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:39
Ну тогда надо брать кирки и идти в шахту и работать ещё больше и усерднее чтобы это золото добыть, на блюдечке с каёмочкой никто им это золото не принесёт. Переставать работать совсем это очень странный способ добычи драгоценных металлов)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:33
Возможно "боевым гномам" нужно больше золота?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:16, ред.
Вообще наши боевые гномы, Угальде, Маркиньос и Барко осенью были неубиваемы, а сейчас они получают по ноге и выбывают, сначала один, потом другой. Ещё один аргумент в копилку мнения о том что команда Станковича просто не готова, они из перерыва так и не вышли, не готовы ни физически ни морально сталкиваться с сопротивлением. Чем они занимались на сборах и почему так произошло огромный вопрос ко всему тренерскому штабу.

И по игре с Ростовом было видно что Ростов плох, он не агрессивен, они почти не давили на Абену с Литвиновым даже в равных составах. Как будто бы Ростов в поддавки играл. Я конечно промолчал потому что хотелось верить что вот наконец моя любимая команда проснулась и заиграла, но увы это не так. Как Махачкала сыграла и как Ростов небо и земля.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:15
Спартак клуб настроение и фарта, в ответственный момент дрожат ноги...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:56, ред.
Угальде и Литвинов избежали серьёзных травм, а Станкович и команда ответственности перложив её на Медину. Ну если бы эти двое сломались можно было бы тоже Медину обвинить. Кстати Литва то здоровый нам и не нужен, все думают что есть ЦЗ а его на самом деле нет. Лучше бы Дуарте вчера сыграл. А Угальде и Литвинова вчера просто затоптали как насекомых, даже не заметили
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:55, ред.
Ну хоть какая то положительная новость на фоне поражения для болел КБ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 