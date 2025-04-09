Защитника махачкалинского «Динамо» прооперируют в Германии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что защитник команды Ян Дапо будет прооперирован в Мюнхене.
Предварительно, операция назначена на 17 апреля в Мюнхене. Если всё будет нормально. Кресты подтвердились. Сейчас это обычная история — от шести до восьми месяцев. Травмы такого уровня занимают время. Наберёмся терпения и пожелаем ему быстрого восстановления, мы его всегда ждём. Он словенец, проблем с визой не возникнет. Поэтому и принимали решение оперировать в Мюнхене.
Дапо получил повреждение в игре 23-го тура РПЛ против «Химок» (4:1).
Или так модно?
Или так модно?