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Защитника махачкалинского «Динамо» прооперируют в Германии

вчера, 15:43

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что защитник команды Ян Дапо будет прооперирован в Мюнхене.

Предварительно, операция назначена на 17 апреля в Мюнхене. Если всё будет нормально. Кресты подтвердились. Сейчас это обычная история — от шести до восьми месяцев. Травмы такого уровня занимают время. Наберёмся терпения и пожелаем ему быстрого восстановления, мы его всегда ждём. Он словенец, проблем с визой не возникнет. Поэтому и принимали решение оперировать в Мюнхене.

Дапо получил повреждение в игре 23-го тура РПЛ против «Химок» (4:1).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 20:38
Это точно- бездарностей хватает. На себе ощутил- в полной мере.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:47
Дело не в моде, друг. Дело в лучшей квалификации специалистов в этой области. Многие футболисты проходят курс реабилитации в Германии, там лучшие клиники чем в России.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 16:28
Там тоже,смотря к кому попадëшь
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
Отечественным эскулапам нет доверия?
Или так модно?
Гость
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