Защитника махачкалинского «Динамо» прооперируют в Германии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил, что защитник команды будет прооперирован в Мюнхене.

Предварительно, операция назначена на 17 апреля в Мюнхене. Если всё будет нормально. Кресты подтвердились. Сейчас это обычная история — от шести до восьми месяцев. Травмы такого уровня занимают время. Наберёмся терпения и пожелаем ему быстрого восстановления, мы его всегда ждём. Он словенец, проблем с визой не возникнет. Поэтому и принимали решение оперировать в Мюнхене.