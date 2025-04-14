Стало известно, почему руководство «Химок» хочет уволить Артигу

1744633722

вчера, 15:28

Решение инвестора «Химок» об увольнении с должности главного тренера подмосковного клуба было обусловлено не только неудовлетворительными результатами команды.

По информации источника, Садыгов был недоволен публичной поддержкой испанского специалиста претензий иностранных игроков клуба по поводу задержки заработной платы.

Кроме того, сам Артига планировал обратиться в арбитражную палату для разрешения финансовых разногласий с клубом. Помимо этого, источник отметил, что в последних матчах на поле практически не появлялся , сын президента клуба.

Ранее сообщалось, что на его место планируется назначить , который заключит контракт с клубом до конца текущего сезона.