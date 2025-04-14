Стало известно, почему руководство «Химок» хочет уволить Артигу

Решение инвестора «Химок» Туфана Садыгова об увольнении Франка Артиги с должности главного тренера подмосковного клуба было обусловлено не только неудовлетворительными результатами команды.
По информации источника, Садыгов был недоволен публичной поддержкой испанского специалиста претензий иностранных игроков клуба по поводу задержки заработной платы.
Кроме того, сам Артига планировал обратиться в арбитражную палату для разрешения финансовых разногласий с клубом. Помимо этого, источник отметил, что в последних матчах на поле практически не появлялся Илья Садыгов, сын президента клуба.
Ранее сообщалось, что на его место планируется назначить Магомеда Адиева, который заключит контракт с клубом до конца текущего сезона.