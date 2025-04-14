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Стало известно, почему руководство «Химок» хочет уволить Артигу

вчера, 15:28

Решение инвестора «Химок» Туфана Садыгова об увольнении Франка Артиги с должности главного тренера подмосковного клуба было обусловлено не только неудовлетворительными результатами команды.

По информации источника, Садыгов был недоволен публичной поддержкой испанского специалиста претензий иностранных игроков клуба по поводу задержки заработной платы.

Кроме того, сам Артига планировал обратиться в арбитражную палату для разрешения финансовых разногласий с клубом. Помимо этого, источник отметил, что в последних матчах на поле практически не появлялся Илья Садыгов, сын президента клуба.

Ранее сообщалось, что на его место планируется назначить Магомеда Адиева, который заключит контракт с клубом до конца текущего сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:26
вон оно в чем дело-то, Михалыч ...
happy 50
happy 50
вчера в 17:08
Мечтаю,чтобы этот клуб просто не существовал. Неуважительное отношение к тренерам,обусловленное недоверием тренеров к сыну Садыгова. Садыгов на поле-минус один игрок . Химки не нужны никому . Задержки в зарплате. Пускай Садыгов в ФНЛ бегает. Берите Писарева-для химок самое то! Садыгов - основной нападающий. Туфана Садыгова заявить в полузащиту.Винова ли Артига,Юран,что шли работать в Химки? Виноваты! Все знали суть этой команды. Я считаю,вот эта беспринципность нанесла непоправимый урон репутации Юрана. Адиев будет недальновидным , если согласится возглавить этот недоклуб . Его нервов хватит ненадолго и Садыгова ставить он тоже не будет.Пускай Садыгов сам становится тренером и ставит на поле своего сына-недофутболиста.
8d575pyxehpy
8d575pyxehpy
вчера в 16:35, ред.
Садыгов не прав ,однозначно.Деньги всем нужны и нужно выполнять обязательства перед командой.
Old16
Old16
вчера в 16:19
Химки продолжают творить дичь с тренерами , скорее уже вылетайте и в следующем году пробивайте дно фнл, чтобы о вас уже не слышать
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:05
Сынок Садыгова это мина замедленного действия!
nm66bezagmh4
nm66bezagmh4
вчера в 16:03, ред.
Убрать неугодного и поставить земелю, мутить вместе будут
memphis
memphis
вчера в 15:51
Сыночку обидел
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:49
Провинился... нужно убирать, да и сын не играет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:37
Тренер стал не угоден - занял не ту сторону.
r3t53krfmw9n
r3t53krfmw9n
вчера в 15:30
Тренер абсолютно прав, платите деньги и тогда затыкайте рот.
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