Черчесов может стать главным тренером «Локомотива»

1744476329

вчера, 19:45

В случае назначения бывшего игрока «Локомотива» на пост генерального директора клуба, главным тренером «железнодорожников» может стать .

Ранее СМИ сообщали о возможности назначения Ротенберга генеральным директором «красно-зеленых» в ближайшее лето.

В настоящее время он занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола в клубе.