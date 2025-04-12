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Черчесов может стать главным тренером «Локомотива»

вчера, 19:45

В случае назначения бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба, главным тренером «железнодорожников» может стать Станислав Черчесов.

Ранее СМИ сообщали о возможности назначения Ротенберга генеральным директором «красно-зеленых» в ближайшее лето.

В настоящее время он занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола в клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:39
ну, путь ошибок тоже может чему-то научить ...
ABir
ABir
вчера в 22:04
Все шло к тому, что Черчесов должен был чего-нибудь в Москве возглавить, и вот похоже случай представился.
zt2dzn73n4hb
zt2dzn73n4hb
вчера в 21:04
Жаль будет железнодорожников, на пользу им такой союз вряд-ли пойдет
adekvat
adekvat
вчера в 20:26
Ротенберги это горе российского спорта, деньги есть могу купить и развалить хоть что.
therapy
therapy
вчера в 20:20
А что изменят в Локо Черчесов и Ротенберг... Один Ротенберг уже СКА хоккейный и науправлял и на тренировал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:16
Особого оптимизма вероятность такого назначения не вызывает... Но хуже, чем при Галактионове, точно не будет. Как бы то ни было, но Черчесов, всё-таки тренер известный. А Галактионову пора и честь знать - потренировался на Локомотиве и хватит. Есть ещё первая лига
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:15
Усатый проводник...всё по классике)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:08
А по-моему, это приговор...
Но видимо Черчесову понравилось, как папа Бори назвал его Соломонович...)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:02
Если раньше говорили "Усы надежды" - то сегодня это скорее - "Усы безнадёги"...)
Futurista
Futurista
вчера в 19:50
Это контрольный )...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:49, ред.
Помню как в начале сезона Галактионова хвалили, а теперь вот какие разговоры, уже готовят джокера
Гость
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