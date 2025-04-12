Черчесов может стать главным тренером «Локомотива»

В случае назначения бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба, главным тренером «железнодорожников» может стать Станислав Черчесов.
Ранее СМИ сообщали о возможности назначения Ротенберга генеральным директором «красно-зеленых» в ближайшее лето.
В настоящее время он занимает должность директора департамента развития молодёжного футбола в клубе.
Но видимо Черчесову понравилось, как папа Бори назвал его Соломонович...)))
Но видимо Черчесову понравилось, как папа Бори назвал его Соломонович...)))