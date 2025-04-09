В «Пари НН» отреагировали на слухи об отставке Ганчаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера команды .

Сейчас много слухов и спекуляций вокруг главного тренера команды, называются даже конкретные фамилии на замену Ганчаренко. Но совет директоров не ставил в повестку и не обсуждал ни отставку Виктора Михайловича, ни кандидатуру нового главного тренера. Сейчас неправильно об этом говорить. Команду к следующей игре готовит Ганчаренко, а завтра у нас очень важная встреча с болельщиками. Там все смогут задать прямые вопросы без какой-либо цензуры.