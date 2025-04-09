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В «Пари НН» отреагировали на слухи об отставке Ганчаренко

вчера, 16:50

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о возможной отставке главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

Сейчас много слухов и спекуляций вокруг главного тренера команды, называются даже конкретные фамилии на замену Ганчаренко. Но совет директоров не ставил в повестку и не обсуждал ни отставку Виктора Михайловича, ни кандидатуру нового главного тренера. Сейчас неправильно об этом говорить. Команду к следующей игре готовит Ганчаренко, а завтра у нас очень важная встреча с болельщиками. Там все смогут задать прямые вопросы без какой-либо цензуры.

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Все комментарии
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:40
Ну, Юран тоже в когорте, круговорота тренеров в РПЛ. И всем нужен результат сегодня и сейчас. И не дают тренерам поработать. Карпин в Спартаке тут исключение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:00
Я тоже не вижу. Теоретически Юран, но там сложная и запутанная история.
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:54
А нужен человек, который за 5-6 туров ситуацию исправит.
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А есть кто исправит? На горизонте свободных таких нет.
протон
протон
вчера в 19:49
Похоже с Динамо последняя игра на посту в Пари НН
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:41
Адиев не лучший вариант для НН и не потому, что он плохой тренер. Он не кризисный менеджер. Ему нужно время. А нужен человек, который за 5-6 туров ситуацию исправит. Доводить до стыковых матчей рискованно.
sxnvnx45rft5
sxnvnx45rft5
вчера в 17:43
Похоже слухи не безосновательны, Витя пошёл по рукам из клуба в клуб
Vilar
Vilar
вчера в 17:18
В Урале то же самое пели, а на следующий день, слили. Знакомая песня.
112910415
112910415
вчера в 17:05
то есть вещи почти собрал ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:02
значит, Ганчаренко уходит.
а клуб договаривается о неустойке.
Адиев новый тренер ПНН.
Гость
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