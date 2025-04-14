Директор «Байера» предпочёл бы победу «Реала» над «Арсеналом»

Исполнительный директор «Байера» в эфире Sky высказался на тему будущего полузащитника и главного тренера .

У него есть контракт. Может также случиться так, что появится клуб, в который Фло вообще не захочет уходить.

Про Алонсо:

У него всё ещё есть контракт с нами, он чувствует себя здесь комфортно. На данный момент мы исходим из этого, а также планируем с ним следующий сезон — предсезонку, игры, состав.

Я был бы счастливее, если бы «Реал» одержал убедительную победу [над «Арсеналом» в первом матче 1/4 плей-офф Лиги чемпионов — прим.ред.] и тренерская позиция в «Мадриде» была бы определена. В футболе это нормально, когда такая команда, как «Реал», проигрывает «Арсеналу» со счётом 3:0 в четвертьфинале, начинают циркулировать слухи. Я бы предпочёл избежать этого.