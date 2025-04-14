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Директор «Байера» предпочёл бы победу «Реала» над «Арсеналом»

вчера, 22:58

Исполнительный директор «Байера» Фернандо Карро в эфире Sky высказался на тему будущего полузащитника Флориана Вирца и главного тренера Хаби Алонсо.

У него есть контракт. Может также случиться так, что появится клуб, в который Фло вообще не захочет уходить.

Про Алонсо:

У него всё ещё есть контракт с нами, он чувствует себя здесь комфортно. На данный момент мы исходим из этого, а также планируем с ним следующий сезон — предсезонку, игры, состав.

Я был бы счастливее, если бы «Реал» одержал убедительную победу [над «Арсеналом» в первом матче 1/4 плей-офф Лиги чемпионов — прим.ред.] и тренерская позиция в «Мадриде» была бы определена. В футболе это нормально, когда такая команда, как «Реал», проигрывает «Арсеналу» со счётом 3:0 в четвертьфинале, начинают циркулировать слухи. Я бы предпочёл избежать этого.

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Все комментарии
Alik_8080
Alik_8080 ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Сейчас поэтому сливочные ноют как девочки. Или забыл два разгрома от Барсуков даже. Черепашка не помог кроме ныть на большее .Сливочные не способны вам нужен Чакыр и Кашшай они вам помогут за Бабосы дальше пройти.
RM_35
RM_35 ответ Alik_8080 (раскрыть)
сегодня в 12:31
так барса делает только!! когда влетели 4-0 псж, а потом отыгрались откровенно с помощью судьи 6-1, ну вот тогда им повезло, что ВАРа не было!!
Alik_8080
Alik_8080 ответ RM_35 (раскрыть)
сегодня в 10:14
Сливочным придётся Судьям занести. Чтоб пару левых пенальти дали. Как Кристина нырял как дельфин. На что Мадрид способен А так Стая лягушатников.
RM_35
RM_35
сегодня в 09:51
да все в мире хотели что бы Реал одержал убедительную победу над арсеналом и прошел дальше, ну кроме конечно барсуков и фанов арса соответственно!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:16
заботы директора очень понятны !
и всё-то он понимает ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:03
Да ты стратег, Фернандо, однако...)
НЕ Э Г O И CТ
НЕ Э Г O И CТ
вчера в 23:33
Райс : Я готов, фолите хлопцы.. 🤭
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:31
Кстати, у Реала есть неплохие шансы на выход в полуфинал, только нужно сразу забить.
drug01
drug01
вчера в 23:31
Мнение у всех разные только игра покажет
протон
протон
вчера в 23:29
Мадрид то может и победит Арсенал крупно, все возможно, но Анчи очень похоже, что на излёте, поэтому баскский Хабиб нужен на перспективу, в любом случае, тем более он принимал непосредственное участие в построении сильного Реала какого мы теперь знаем, и он помнит ту тяжелую атмосферу 12-тилетней лига чемпионской засухи. Такой кадр, к тому же очень молодой и талантливый, жирному нынешнему Мадриду очень кстати, так что, Байер, подвинуться придется)
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:07
По-моему все ясно. Он хочет, чтоб Анчи остался в Реале и не трогали Алонсо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:04
Как то непонятно это мнение...
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