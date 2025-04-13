Глава АФК оценил идею проведения чемпионата мира-2030 с 64 командами

Глава АФК Салман бин Ибрахим Аль-Халифа высказался об идее проведения чемпионата мира 2030 с 64 сборными.

Я против этого. Если вопрос останется открытым, речь будет идти не только о расширении соревнования до 64 команд, но также кто-то может прийти и потребовать увеличения их числа до 132 команд.

Куда это нас приведёт? Это превратится в хаос.