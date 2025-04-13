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Глава АФК оценил идею проведения чемпионата мира-2030 с 64 командами

вчера, 12:43

Глава АФК Салман бин Ибрахим Аль-Халифа высказался об идее проведения чемпионата мира 2030 с 64 сборными.

Я против этого. Если вопрос останется открытым, речь будет идти не только о расширении соревнования до 64 команд, но также кто-то может прийти и потребовать увеличения их числа до 132 команд.

Куда это нас приведёт? Это превратится в хаос.

Функционер подчеркнул, что ЧМ-2030 остановился на 48 командах, «в вопросе поставлена точка». Однако он не исключил возможность изменений формата для последующих ЧМ.

Если мы хотим обсудить будущие турниры... Это другой разговор.

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Перевод с france24.com
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протон
протон
вчера в 15:54
32 сборные нужно оставлять, чтоб лучшие играли, а не всякие второсортные сборные. Кому будет интересна к примеру игра Гондурас-Ангола. Просто убивают футбол, всякими непонятными идеями
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:17, ред.
48 это уже просто полное УГ будет, придётся смотреть матчи с аутсайдерами откровенными. Издевательство над зрителями. Кому будет интересно смотреть матч между например Испанией и Алжиром? Там же всё заранее предрешено.
Гость
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