Бруну Фернандеш разочарован игрой команды в матче против «Ньюкасла»

Капитан «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу крупного поражения своей команды в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги от «Ньюкасла» (1:4).

Я разочарован партнёрами по команде только потому, что знаю, насколько они хороши. Я понимаю, как трудно представлять этот клуб. Они искренне хотят принести пользу клубу, побеждать, потому что знают, как их будут помнить, если они добьются успеха с «Манчестер Юнайтед».

В данной ситуации особо комментировать результат нечего – мы потерпели поражение. В первом тайме игра была на приемлемом уровне, однако во втором мы не смогли поддержать заданный темп. Признаем, что текущий сезон складывается непросто и добавить к сказанному нечего. Наше положение в турнирной таблице не соответствует статусу клуба, к сожалению, нам не удается пока достичь желаемых результатов.