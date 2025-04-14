Бруну Фернандеш разочарован игрой команды в матче против «Ньюкасла»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу крупного поражения своей команды в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги от «Ньюкасла» (1:4).
Я разочарован партнёрами по команде только потому, что знаю, насколько они хороши. Я понимаю, как трудно представлять этот клуб. Они искренне хотят принести пользу клубу, побеждать, потому что знают, как их будут помнить, если они добьются успеха с «Манчестер Юнайтед».
В данной ситуации особо комментировать результат нечего – мы потерпели поражение. В первом тайме игра была на приемлемом уровне, однако во втором мы не смогли поддержать заданный темп. Признаем, что текущий сезон складывается непросто и добавить к сказанному нечего. Наше положение в турнирной таблице не соответствует статусу клуба, к сожалению, нам не удается пока достичь желаемых результатов.
Судя из того, что разочарован он только партнёрами, значит собой Бруну полностью доволен. Как удобно, взять и всю вину скинуть на партнёров, а самому остаться не при делах. И вообще, будет ли адекватный игрок команды так высказываться о своих товарищах по команде, даже если ты и капитан. Наоборот, если ты капитан команды, то с тебя и спрос больше, на тебе и ответственность за результат команды больше. А этот прям философию своего "особенного" земляка исповедует, - все вокруг виноваты, только не я.
С таким капитаном далеко корабль не уплывёт.
Судя из того, что разочарован он только партнёрами, значит собой Бруну полностью доволен. Как удобно, взять и всю вину скинуть на партнёров, а самому остаться не при делах. И вообще, будет ли адекватный игрок команды так высказываться о своих товарищах по команде, даже если ты и капитан. Наоборот, если ты капитан команды, то с тебя и спрос больше, на тебе и ответственность за результат команды больше. А этот прям философию своего "особенного" земляка исповедует, - все вокруг виноваты, только не я.
С таким капитаном далеко корабль не уплывёт.