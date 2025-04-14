Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Бруну Фернандеш разочарован игрой команды в матче против «Ньюкасла»

вчера, 09:47
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался по поводу крупного поражения своей команды в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги от «Ньюкасла» (1:4).

Я разочарован партнёрами по команде только потому, что знаю, насколько они хороши. Я понимаю, как трудно представлять этот клуб. Они искренне хотят принести пользу клубу, побеждать, потому что знают, как их будут помнить, если они добьются успеха с «Манчестер Юнайтед».

В данной ситуации особо комментировать результат нечего – мы потерпели поражение. В первом тайме игра была на приемлемом уровне, однако во втором мы не смогли поддержать заданный темп. Признаем, что текущий сезон складывается непросто и добавить к сказанному нечего. Наше положение в турнирной таблице не соответствует статусу клуба, к сожалению, нам не удается пока достичь желаемых результатов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам считает, что Погба сможет вернуться в футбол после дисквалификации
13 апреля
Киммих: «Мы почти всегда лучшие, но это не влияет на результаты»
13 апреля
Глава АФК оценил идею проведения чемпионата мира-2030 с 64 командами
13 апреля
Хаби Алонсо о чемпионской гонке: «Это ещё не конец»
13 апреля
Компани: «В последних двух матчах „Бавария“ нанесла 50 ударов»
13 апреля
Гвардиола: «Никто и никогда не сможет повторить то, что делал Де Брюйне»
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:50
А почему он до сих пор не кусается?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 11:12
Тут всё просто. Аморим хорош,Бруно хорош, игроки тоже хороши,а вот соперник плохой,постоянно обижает.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:16, ред.
"Я разочарован партнёрами по команде..."

Судя из того, что разочарован он только партнёрами, значит собой Бруну полностью доволен. Как удобно, взять и всю вину скинуть на партнёров, а самому остаться не при делах. И вообще, будет ли адекватный игрок команды так высказываться о своих товарищах по команде, даже если ты и капитан. Наоборот, если ты капитан команды, то с тебя и спрос больше, на тебе и ответственность за результат команды больше. А этот прям философию своего "особенного" земляка исповедует, - все вокруг виноваты, только не я.

С таким капитаном далеко корабль не уплывёт.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:14, ред.
Сочувствую Бруно, ещё много разочаровываться придётся, ну так если они хорошие игроки, а Аморим хороший тренер то в чём собственно проблема? Психолога наймите что ли в команду я не знаю
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:07
Разочарован партнерами? Сам не играл?
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:58
Это не поражение.... это называется разгром....:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:53
Разочарован партнёрами? А сам-то что?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:50
Конечно, кому понравится влетать, да ещё крупно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 