«Акрон» объявил о назначении спортивного директора

«Акрон» объявил о перестановках в руководящем составе. Антон Чистяков назначен на должность спортивного директора, он сменил на этом посту Арама Задояна.
Новый руководитель спортивного департамента клуба приступил к исполнению своих обязанностей. Он будет координировать подготовку клуба к летнему трансферному окну.
Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодёжного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном «Спартаке» и в «Пари НН».