«Акрон» объявил о назначении спортивного директора

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вчера, 12:46

«Акрон» объявил о перестановках в руководящем составе. Антон Чистяков назначен на должность спортивного директора, он сменил на этом посту Арама Задояна.

Новый руководитель спортивного департамента клуба приступил к исполнению своих обязанностей. Он будет координировать подготовку клуба к летнему трансферному окну.