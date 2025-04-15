Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Акрон» объявил о назначении спортивного директора

вчера, 12:46

«Акрон» объявил о перестановках в руководящем составе. Антон Чистяков назначен на должность спортивного директора, он сменил на этом посту Арама Задояна.

Новый руководитель спортивного департамента клуба приступил к исполнению своих обязанностей. Он будет координировать подготовку клуба к летнему трансферному окну.

Антон Чистяков восемь лет проработал в системе московского ЦСКА, где участвовал в реализации стратегии развития спортивного блока. В тот же период он входил в состав рабочей группы по развитию молодёжного футбола Европейской клубной ассоциации. После Чистяков занимал должность спортивного директора в столичном «Спартаке» и в «Пари НН».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Сантос», за который играет Неймар, объявил об отставке главного тренера
14 апреля
ОфициальноЗвонимир Бобан вернулся в загребское «Динамо»
13 апреля
Официально«Севилья» объявила имя нового главного тренера
13 апреля Фото
Официально«Севилья» объявила об отставке главного тренера
13 апреля
Официально«Тоттенхэм» объявил о переходе бывшего генерального директора «Арсенала»
11 апреля
ОфициальноПобегалов покинул должность главного тренера «Шинника»
11 апреля
Сортировать
Все комментарии
w9pp9b9nud2r
w9pp9b9nud2r ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:39
Ахаха, зачёт)
s5vd46vynsen
s5vd46vynsen ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:38
Как и над Неймаром в Сантосе)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:35, ред.
Подозреваю что руководители Акрона ждали момента когда можно будет уже с уверенностью сказать что команда закрепилась в РПЛ на следующий сезон, вряд ли их уже смогут сместить даже хотя бы в зону стыков за оставшиеся туры. Ждали чтобы начать усиление, сначала в структуре руководства наняв более опытного и искушённого специалиста на должность спортивного директора в том числе для более качественной селекции, вероятно за этим последуют усиления непосредственно в тренерском штабе и составе футболистов. Акрон явно собирается задержаться в РПЛ ещё не на один сезон и хотят навязывать борьбу всем соперникам. Ну и чем чёрт не шутит - готовятся к еврокубкам)
Bad Listener
Bad Listener ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:53
Дзюба сильно занят на должности мурала)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:49
А могли бы и над кандидатурой Дзюбы подумать...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 