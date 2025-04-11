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Побегалов покинул должность главного тренера «Шинника»

вчера, 13:14

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов сообщил об уходе со своей должности.

Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб, молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Олегович Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее.

Я же вновь сосредоточусь на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба, постараюсь максимально приносить пользу команде на этом посту, по-прежнему оставаясь на тесной связи с тренерским штабом.

Руководство ярославского клуба приняло решение об утверждении главным тренером старшего тренера Артема Булойчика. С ним подписан контракт по схеме 0,5+1 год.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:09
Очередная рокировка... ждём прихода опять...
vkstuwu47qq3
vkstuwu47qq3
вчера в 15:03
Крайний в неудачах Шинника найден.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:15
69 лет уже! вечные стрессы здоровья не добавляют
112910415
112910415
вчера в 14:07
опыт большущий ... но нельзя же работать вечно !
Capral
Capral
вчера в 13:28, ред.
Побегалов побежал... Фамилия обязывает.
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Пожелаем удачи новому тренеру... посмотрим что он сумеет.
Гость
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