Артета заявил, что гордится своими игроками после победы в Мадриде

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Я так счастлив, это третий раз в нашей истории (выход в полуфинал ЛЧ), так что я должен быть очень горд. Команда продемонстрировала невероятные амбиции, мужество и готовность бороться с любым соперником. Дело не только в том, что мы прошли дальше, но и в том, как мы это сделали — и в Лондоне, и здесь, в Мадриде, — так что я очень горжусь игроками.
Это был мой первый раз в качестве тренера на «Сантьяго Бернабеу», и сегодня я понял, как всё возможно на этом стадионе, потому что он создаёт такой хаос, такой импульс. Толпа действительно давит, и всё может случиться. Но я думаю, что эмоционально, особенно после того, как мы пропустили, мы справились с этой ситуацией. Наши молодые игроки ещё не были на такой стадии ЛЧ, так что это было замечательно.
Единственное, что мы обсуждали в течение последних трёх дней, — это то, что мы приехали в Мадрид за победой. Речь идёт не только о том, чтобы пройти дальше, но и о том, как мы должны это сделать, потому что мы способны это сделать. Такие требования и такой настрой очень важны для команды.
Я думаю, что это показывает потенциал команды, что против любого соперника, когда мы находимся в своей лучшей форме, мы можем играть. Особенно в условиях невезения и большого количества игроков, которые не могут нам здесь помочь. То, как мы это делаем, я считаю особенным.
Теперь нам предстоит выйти в полуфинал против команды, которую мы очень хорошо знаем, с которой мы уже сталкивались раньше. Это будет прекрасная игра.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги данного противостояния.
Хорошо обученная тренерская команда. Слегка потерялась после нереализованного пенальти, прижалась. Но потом быстро собралась. Потом момент с Мбаппе и кто бы знал что могло произойти. Но без если, весь второй тайм встречала высоко и никакого автобуса.
Хорошо обученная тренерская команда. Слегка потерялась после нереализованного пенальти, прижалась. Но потом быстро собралась. Потом момент с Мбаппе и кто бы знал что могло произойти. Но без если, весь второй тайм встречала высоко и никакого автобуса.