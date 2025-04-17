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Артета заявил, что гордится своими игроками после победы в Мадриде

вчера, 10:04
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после победы над «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я так счастлив, это третий раз в нашей истории (выход в полуфинал ЛЧ), так что я должен быть очень горд. Команда продемонстрировала невероятные амбиции, мужество и готовность бороться с любым соперником. Дело не только в том, что мы прошли дальше, но и в том, как мы это сделали — и в Лондоне, и здесь, в Мадриде, — так что я очень горжусь игроками.

Это был мой первый раз в качестве тренера на «Сантьяго Бернабеу», и сегодня я понял, как всё возможно на этом стадионе, потому что он создаёт такой хаос, такой импульс. Толпа действительно давит, и всё может случиться. Но я думаю, что эмоционально, особенно после того, как мы пропустили, мы справились с этой ситуацией. Наши молодые игроки ещё не были на такой стадии ЛЧ, так что это было замечательно.

Единственное, что мы обсуждали в течение последних трёх дней, — это то, что мы приехали в Мадрид за победой. Речь идёт не только о том, чтобы пройти дальше, но и о том, как мы должны это сделать, потому что мы способны это сделать. Такие требования и такой настрой очень важны для команды.

Я думаю, что это показывает потенциал команды, что против любого соперника, когда мы находимся в своей лучшей форме, мы можем играть. Особенно в условиях невезения и большого количества игроков, которые не могут нам здесь помочь. То, как мы это делаем, я считаю особенным.

Теперь нам предстоит выйти в полуфинал против команды, которую мы очень хорошо знаем, с которой мы уже сталкивались раньше. Это будет прекрасная игра.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвёл итоги данного противостояния.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:58
Арсенал на фоне такого Реала был хорош.
jntnaw42g964
jntnaw42g964
вчера в 13:20
Удачи и смелости вам с Парижем,посмотрим на сколько вы состоятельны
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:28
Смотрю что Интер что Арсенал уже Лигу чемпионов выиграли, уже на лаврах, боюсь это может привести к финалу ПСЖ - Барселона. Рано пока дифирамбы петь, вся борьба ещё впереди. Арсенал обыграл мягко говоря далеко не лучшую версию мадридского Реала и это надо понимать и отдавать себе отчёт.
протон
протон
вчера в 10:18
Артета, конечно, вырос, как тренер. Хорошую работу проделал.
Хорошо обученная тренерская команда. Слегка потерялась после нереализованного пенальти, прижалась. Но потом быстро собралась. Потом момент с Мбаппе и кто бы знал что могло произойти. Но без если, весь второй тайм встречала высоко и никакого автобуса.
Гость
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