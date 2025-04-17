Артета заявил, что гордится своими игроками после победы в Мадриде

Главный тренер «Арсенала» поделился эмоциями после победы над «Реалом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Я так счастлив, это третий раз в нашей истории (выход в полуфинал ЛЧ ), так что я должен быть очень горд. Команда продемонстрировала невероятные амбиции, мужество и готовность бороться с любым соперником. Дело не только в том, что мы прошли дальше, но и в том, как мы это сделали — и в Лондоне, и здесь, в Мадриде, — так что я очень горжусь игроками.

Это был мой первый раз в качестве тренера на «Сантьяго Бернабеу», и сегодня я понял, как всё возможно на этом стадионе, потому что он создаёт такой хаос, такой импульс. Толпа действительно давит, и всё может случиться. Но я думаю, что эмоционально, особенно после того, как мы пропустили, мы справились с этой ситуацией. Наши молодые игроки ещё не были на такой стадии ЛЧ , так что это было замечательно.

Единственное, что мы обсуждали в течение последних трёх дней, — это то, что мы приехали в Мадрид за победой. Речь идёт не только о том, чтобы пройти дальше, но и о том, как мы должны это сделать, потому что мы способны это сделать. Такие требования и такой настрой очень важны для команды.

Я думаю, что это показывает потенциал команды, что против любого соперника, когда мы находимся в своей лучшей форме, мы можем играть. Особенно в условиях невезения и большого количества игроков, которые не могут нам здесь помочь. То, как мы это делаем, я считаю особенным.

Теперь нам предстоит выйти в полуфинал против команды, которую мы очень хорошо знаем, с которой мы уже сталкивались раньше. Это будет прекрасная игра.