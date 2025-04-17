Джо Коул посоветовал «Челси» подписать Де Брюйне

Бывший футболист «Челси» Джо Коул посоветовал лондонскому клубу подписать полузащитника Кевина Де Брюйне, который покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.
Если бы я был в руководстве «Челси», я бы сказал: нам нужны опытные игроки, такие как Кевин Де Брюйне. Да, у него есть проблемы с травмами, но мы считаем, что он может приносить пользу в раздевалке как победитель, как лидер, он может понадобиться нам только на 30 игр за сезон.
Напомним, что права на Де Брюйне принадлежали «Челси» с 2012 по 2014 год.