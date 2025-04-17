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Джо Коул посоветовал «Челси» подписать Де Брюйне

вчера, 20:44

Бывший футболист «Челси» Джо Коул посоветовал лондонскому клубу подписать полузащитника Кевина Де Брюйне, который покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Если бы я был в руководстве «Челси», я бы сказал: нам нужны опытные игроки, такие как Кевин Де Брюйне. Да, у него есть проблемы с травмами, но мы считаем, что он может приносить пользу в раздевалке как победитель, как лидер, он может понадобиться нам только на 30 игр за сезон.

Напомним, что права на Де Брюйне принадлежали «Челси» с 2012 по 2014 год.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 01:05
Да да, если бы в руководстве Челси был Коул и другие, понимающие в футболе, люди, подписали бы. Но там клоуны, поэтому наберут еще с десяток детей и недотренер снова будет заниматься своей х....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:29
Ради опыта только, в тренерский штаб записать его как иногда играющего тренера. Хотя он не самый старый футболист, но видимо конституция такая организма что уже не справляется с нагрузками, всё в интеллект ушло
drug01
drug01
вчера в 20:48
Это пойдет на пользу команде!
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