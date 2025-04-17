Вальверде извинился перед фанатами за вылет «Реала» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца.
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.
Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца.
каждый раз уругваец извиняться. когда команда проигрывает важные матчи.
и даже после жестких подкатов и фатальных ошибок.
почему только он один?
команда проигрывает и побеждает всегда вместе.
каждый раз уругваец извиняться. когда команда проигрывает важные матчи.
и даже после жестких подкатов и фатальных ошибок.
почему только он один?
команда проигрывает и побеждает всегда вместе.