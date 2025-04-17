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Вальверде извинился перед фанатами за вылет «Реала» из Лиги чемпионов

вчера, 19:50

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:43, ред.
Из всей команды извинились перед болельщиками только два футболиста, - это Вальверде и Беллингем. Некоторые просто промолчали, а у некоторых хватает наглости ещё на кого-то жаловаться, и кого-то обвинять в своих провалах. Зато перед этим целую неделю кричали "ремонтада" и выпрыгивали из трусов с угрозами порвать соперника на Бернабеу как минимум пол команды. Кстати, тренер команды тоже не посчитал нужным извиниться перед болельщиками за такой позорный провал. Видимо не в том статусе уважаемые господа, чтобы перед нами, холопами извиняться.
7dgcxbmmrd96
7dgcxbmmrd96
вчера в 21:00
Ну что фаны, принимаете извинения?)
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:50
...его гложет тот факт, что безумно страшная по силе калатуха - бездействовала,как раз тогда когда в ней так нуждались!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:49
Вальверде респект.
каждый раз уругваец извиняться. когда команда проигрывает важные матчи.
и даже после жестких подкатов и фатальных ошибок.
почему только он один?
команда проигрывает и побеждает всегда вместе.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:06
Игрокам Реала нужно не извиняться, а посыпать голову пеплом. За то, что вылетели из Лиги чемпионов, за то, что крупно проиграли в Лондоне, за то, что не выиграли дома. Как ни трудно, но необходимо признать - Анчелотти потерял контроль над командой. Сейчас он должен уйти сам, просто молча уйти. И никаких комментариев, всё понятно без них. Время Папы Карло в Реале закончилось.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:04, ред.
В чём самый прикол, так это в том, что извинение просит тот, кто виноват меньше всех остальных (facepalm).
Гость
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