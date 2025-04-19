«Наполи» переиграл «Монцу» в поединке чемпионата Италии

«Монца» уступила «Наполи» в матче 33-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Скотт МакТоминэй на 72-й минуте.
«Монца» занимает 20-е место в чемпионате Италии (15 очков). «Наполи» идёт 2-м (71 балл).
«Монца» уступила «Наполи» в матче 33-го тура Серии А (0:1).
Гол забил Скотт МакТоминэй на 72-й минуте.
«Монца» занимает 20-е место в чемпионате Италии (15 очков). «Наполи» идёт 2-м (71 балл).
придется быть готовыми к самому насыщенному отрезку сезона
придется быть готовыми к самому насыщенному отрезку сезона