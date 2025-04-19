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«Наполи» переиграл «Монцу» в поединке чемпионата Италии

вчера, 20:52
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Монца» уступила «Наполи» в матче 33-го тура Серии А (0:1).

Гол забил Скотт МакТоминэй на 72-й минуте.

«Монца» занимает 20-е место в чемпионате Италии (15 очков). «Наполи» идёт 2-м (71 балл).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:03
Говорю Интер вообще не фаворит в Серии А, как раз наоборот по календарю и загруженности Интер полностью проигрывает неаполитанцам. Если Интер умудрился успешно справиться со всеми задачами то это будет точно безоговорочный гранд всей Европы в этом году.
nikolah
nikolah
вчера в 21:31
Очень жаль
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:25
Думаю в МЮ локти кусают! МакТоминэй очень полезен в Наполи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:07
плохая новость для Интера ))
придется быть готовыми к самому насыщенному отрезку сезона
Petruccio
Petruccio
вчера в 20:54
Ну и отлично.
Гость
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