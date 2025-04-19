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«Манчестер Сити» одолел «Эвертон»

вчера, 18:52
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Эвертон» уступил «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).

Счёт открыл Нико О'Райли на 84-й минуте. Удвоил преимущество гостей Матео Ковачич на 90+2-й.

«Эвертон» занимает 13-е место в чемпионате Англии (38 очков). «Ман Сити» идёт 4-м (58 баллов).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:44
Сити играл,как будто бы стал чемпионом или же уверенно досрочно попал в ЛЧ. С таким настроением и подходом играм,могут оказаться в Ле. Следующий матч с АВ и это отнюдь не Эвертон и будут выгрызать каждый клаптик этихада.
протон
протон
вчера в 22:30
Матч был, конечно, тяжелый для горожан.
ИМХО, Пеп не угадал с Савиньо на левом фланге - во-первых, это не его фланг, во-вторых, он постоянно передерживает мяч. Еще один проблемный игрок атаки Сити - Бернарду, хотя и отправил Нуньеша в голевую атаку, стал, практически бесполезным игроком в качестве вингера. В целом, конечно, Сити повезло в конце, когда "ириски" просто не дотерпели до финального свистка.
PS КДБ сыграл на уровне, его точно рано списывать со счетов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 22:27
сложно будет, но... должны победить и Астон Виллу)) ради тебя.
а в летом мы заберем лучших игроков. запросто опередя в гонке за талантов такие клубы, как Ливерпуль и Арсенал.
больше не получается вылезти на мастерстве отдельных игроков.
либо играет команда в футбол. либо тренер бегает у края поля и орет на игроков. можно еще имея супер состав жевать сосредоточенно жвачку и надеяться на чудо от топовых мьаппе с вини.
Гварлиола строит команду-чемпиона.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:13
...считай утешил, Бро...!!!
lk_483777
lk_483777 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:29
Через два дня тренеришка даст пепке по зубам и опять мс скатиться вниз, где ему и место.
Ну а так вы правы - пока шейхи лярд на трансферы не дадут у пепки не будет ни команды, ни трофеев. Удачи
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:51
понравился как горожане забили второй гол.
хорошо что МС в ЛЧ попадут, уверен в этом.
в летом пара топовых трансферов и все, Ливерпуль и Арсенал на свои места вернутся. Гвардиола умеет создавать чемпионских команд.
увы, не везет МЮ после САФа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:48
очень слабая игра.
но Эвертон при Мойесе окреп, ожидал трудной победы над ирисками, то и есть.
и все таки слабо провели матч. мы уже думаем о временах, когда у нас были на флангах монстры и 2 сильнейших состава. сейчас половина состава стоит на выход распродажи и на флангах клоунада с 0 голов.
вчера Аль Ахли, играет Рияз Марез, сделает 1+3 Рияз Марез.
нужны такие крутые игроки, каким у нас был Рияз Марез )))
а не эти клоуны.
shur
shur
вчера в 19:22
...победа,очки, что может быть важнее!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:58
Всё согласно таблице и силам команд...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:52
3 очка есть, а игры нет! Совсем никакой идеи в атаке. Унылое зрелище...
Доку вышел и оживил игру немного, но он почему-то очень мало играет в последнее время.
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