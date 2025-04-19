«Манчестер Сити» одолел «Эвертон»

«Эвертон» уступил «Манчестер Сити» в матче 33-го тура АПЛ (0:2).
Счёт открыл Нико О'Райли на 84-й минуте. Удвоил преимущество гостей Матео Ковачич на 90+2-й.
«Эвертон» занимает 13-е место в чемпионате Англии (38 очков). «Ман Сити» идёт 4-м (58 баллов).
ИМХО, Пеп не угадал с Савиньо на левом фланге - во-первых, это не его фланг, во-вторых, он постоянно передерживает мяч. Еще один проблемный игрок атаки Сити - Бернарду, хотя и отправил Нуньеша в голевую атаку, стал, практически бесполезным игроком в качестве вингера. В целом, конечно, Сити повезло в конце, когда "ириски" просто не дотерпели до финального свистка.
PS КДБ сыграл на уровне, его точно рано списывать со счетов.
ИМХО, Пеп не угадал с Савиньо на левом фланге - во-первых, это не его фланг, во-вторых, он постоянно передерживает мяч. Еще один проблемный игрок атаки Сити - Бернарду, хотя и отправил Нуньеша в голевую атаку, стал, практически бесполезным игроком в качестве вингера. В целом, конечно, Сити повезло в конце, когда "ириски" просто не дотерпели до финального свистка.
PS КДБ сыграл на уровне, его точно рано списывать со счетов.