«Бавария» одержала крупную победу над «Хайденхаймом»

«Хайденхайм» потерпел поражение от «Баварии» в матче 30-го тура Бундеслиги (0:4).
Счёт открыл Харри Кейн на 13-й минуте. Конрад Лаймер на 19-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Третьим голом отметился Кингсли Коман на 36-й, четвёртым — Йозуа Киммих на 56-й.
«Хайденхайм» занимает 16-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (72 балла).
Усиление будет летом, как и большая чистка, но вопрос- кто будет у руля?)))
Усиление будет летом, как и большая чистка, но вопрос- кто будет у руля?)))
здесь какая то ошибка)))) но Компани пока не уволят. зато накупят ему игроков.
здесь какая то ошибка)))) но Компани пока не уволят. зато накупят ему игроков.
можно было постараться ради Томаса Мюллера.
но есть первый сухарь Урбига в Бундеслиге.
а чемпионство в руках Мюнхена. даже не верится что Кейн будет чемпионом))
можно было постараться ради Томаса Мюллера.
но есть первый сухарь Урбига в Бундеслиге.
а чемпионство в руках Мюнхена. даже не верится что Кейн будет чемпионом))
Но если Компани уволят, я перестаю болеть за Баварию.
Но если Компани уволят, я перестаю болеть за Баварию.
Да, очень непростой. Но уже столько пройдено, осталось, совсем чуть-чуть. 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Да, очень непростой. Но уже столько пройдено, осталось, совсем чуть-чуть. 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Осталось четыре тура, ребятки!!! Соберитесь, и достойно завершите сезон!!!!!!! Всё понимаю- череда травм, непростой график, но, ещё немного, ещё - чуть-чуть...
Осталось четыре тура, ребятки!!! Соберитесь, и достойно завершите сезон!!!!!!! Всё понимаю- череда травм, непростой график, но, ещё немного, ещё - чуть-чуть...