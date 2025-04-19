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«Бавария» одержала крупную победу над «Хайденхаймом»

вчера, 18:22
ХайденхаймЛоготип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Хайденхайм» потерпел поражение от «Баварии» в матче 30-го тура Бундеслиги (0:4).

Счёт открыл Харри Кейн на 13-й минуте. Конрад Лаймер на 19-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Третьим голом отметился Кингсли Коман на 36-й, четвёртым — Йозуа Киммих на 56-й.

«Хайденхайм» занимает 16-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (72 балла).

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:40
Как же близко чемпионство Кейна. Даже не верится 👀
Capral
Capral ответ Олег1980 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Очень хочется верить, очень!!!!!!! Мне симпатичен Компани, он вызывает Уважение!!!!!!!
Олег1980
Олег1980 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
Почему четыре может и двух хватить
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
понял))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Хенесс может сменить Компани.
Усиление будет летом, как и большая чистка, но вопрос- кто будет у руля?)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:04
Я не фанат Баварии, я сочувствующий и симпатизирующий. Вчера была инфа, что Компани хотят уволить и даже назвали имя приемника. Так что, это вполне реально. Я симпатизирую Компани, поэтому интересуюсь его работой. Поднять из руин мертвейшую команду, молодому неопытному тренеру- Честь и Слава!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:40
то есть, пока Компани тренер Баварии, ты фанат Баварии ?
здесь какая то ошибка)))) но Компани пока не уволят. зато накупят ему игроков.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:40
Да, обидно проиграли Интеру, но ты же знаешь причины. На счет Кейна не знаю, осталось подождать четыре тура...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:19
жаль что матчи с Интером так слили.
можно было постараться ради Томаса Мюллера.
но есть первый сухарь Урбига в Бундеслиге.
а чемпионство в руках Мюнхена. даже не верится что Кейн будет чемпионом))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:09
Спасибо!)))
Но если Компани уволят, я перестаю болеть за Баварию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:49
с победой, Капрал ))
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:59
Бавария уверенно идёт к чемпионству...
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:46
Привет, Алексей!!!
Да, очень непростой. Но уже столько пройдено, осталось, совсем чуть-чуть. 🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:45
Привет, Виктор!🤝 С Победой! График тяжёлый, Майнц, Лейпциг,Гладбах....🫣
drug01
drug01
вчера в 18:39
Бавария готовится закрыть футбольный сезон!
j9a7z6yrtghy
j9a7z6yrtghy
вчера в 18:30
Бавария отыгралась на аутсайдере
Capral
Capral
вчера в 18:26
С победой, Компани, с победой, Бавария!!!!!!!
Осталось четыре тура, ребятки!!! Соберитесь, и достойно завершите сезон!!!!!!! Всё понимаю- череда травм, непростой график, но, ещё немного, ещё - чуть-чуть...
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