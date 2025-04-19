«Бавария» одержала крупную победу над «Хайденхаймом»

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вчера, 18:22

«Хайденхайм» потерпел поражение от «Баварии» в матче 30-го тура Бундеслиги (0:4).

Счёт открыл Харри Кейн на 13-й минуте. Конрад Лаймер на 19-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Третьим голом отметился Кингсли Коман на 36-й, четвёртым — Йозуа Киммих на 56-й.

«Хайденхайм» занимает 16-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (72 балла).