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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Гавр». Кузяев остался в запасе

вчера, 19:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ГаврГаврМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Гавром» в матче 30-го тура Лиги 1 (2:1).

На 8-й минуте парижская команда открыла счёт — голом отличился Дезире Дуэ. На 50-й Гонсалу Рамуш забил второй мяч. На 60-й Исса Сомаре сократил отставание гостей в счёте.

Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Ещё один россиянин — полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, провёл всю игру на скамейке запасных.

ПСЖ идёт на первом месте (77 очков). «Гавр» занимает 16-ю позицию (27 баллов).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:21
Жаль пропустил Матвей (
shur
shur
вчера в 22:21
...Сафа несколько раз подбегал к скамейки Гавра подбодрить
Кузю :"....Далер, не растраивайся,ещё забьёшь мне когда выпустят,не выпустили...!".
sihafazatron
sihafazatron ответ nikolah (раскрыть)
вчера в 21:54
Да-да вижу теперь!)) А до этого не было..
nikolah
nikolah ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:52
Кажись поправили пост, после твоего коммента
drug01
drug01
вчера в 20:41
Чемпион известен теперь можно играть для удовольствия
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:57
Ворота так и не защитил...а Кузяев не играл что-ли? О нем не слова
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:54
Нормально значит отыграли.
Гость
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