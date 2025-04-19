ПСЖ с Сафоновым в воротах обыграл «Гавр». Кузяев остался в запасе

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вчера, 19:53

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Гавром» в матче 30-го тура Лиги 1 (2:1).

На 8-й минуте парижская команда открыла счёт — голом отличился Дезире Дуэ. На 50-й Гонсалу Рамуш забил второй мяч. На 60-й Исса Сомаре сократил отставание гостей в счёте.

Ворота парижан защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Ещё один россиянин — полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, провёл всю игру на скамейке запасных.