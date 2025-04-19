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«Барселона» в результативном матче вырвала победу у «Сельты»

вчера, 19:19
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 3Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 32-го тура Ла Лиги (4:3).

На 12-й минуте каталонская команда открыла счёт усилиями Феррана Торреса. На 15-й Борха Иглесиас восстановил равенство, на 52-й сделал дубль, а на 62-й — хет-трик. На 64-й «сине-гранатовые» сократили отставание в счёте — голом отметился Даниэль Ольмо. На 68-й хозяева поля отыгрались — мяч забил Рафинья. На 90+8-й бразилец реализовал пенальти.

«Барса» лидирует в чемпионате Испании (73 очка). «Сельта» идёт 7-й (43 балла).

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ adrianes (раскрыть)
сегодня в 03:40, ред.
Зачёт!!!
Такое дизлайком не испортишь!
adrianes
adrianes
сегодня в 00:32
Ефрейтор трезвым тут бывает?
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
Причину его увольнения, я выкладывал на Соккере, непосредственно из немецкого источника. Да и то, это ещё была не самая разгромная статья. Причин было много, это и непонимание тренерских идей игроками, и эксперименты Флика, которые привели к беспорядкам в сборной и многое другое. Вы поймите одну вещь, если тренер, из матча к матчу допускает похожие серьезные ошибки, значит к нему появляются вопросы... Вы пишите об определенном отрезке Барсы. Нет, это продолжается на протяжении всего сезона. Это было и в 1-м круге и сейчас. Интер сейчас не супер клуб, но очень организованный и опытный соперник, способный нанести смертельный, разящий удар, а игра Барселоны, с ее провалами в центре поля, к этому очень располагает...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09
Честно сказать, я не знаю причину его увольнения из сборной. Немец мне нравится, он преобразил команду.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Agamaga______05 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Я говорю про конкретный отрезок, где Барса отвратительно играет в обороне. В 2 матчах 6 голов, это очень много для команды, которая мечтает о требле.
Мертвый Иглесиас сегодня трижды закатил, тоже самое сделал Гирасси. А до этого был бестолковый матч с Леганесом, где еле ноги унесли благодаря автоголу.
Сейчас самый важный момент, нужно быть максимально сконцентрированными, а не валять дурака.
Petruccio
Petruccio
сегодня в 00:05
Потому что у Баварии нет никакой тренерской игры. Атаки заточена на индивидуальностях. Ты же так орешь про Барсу, а Бавария ни чем не лучше и при этом имеет шанс только на один трофей.

А как же твоё мнение, что тренер должен исходить из того, что у него сть. У него есть один из лучших ЦФ в Мире.
Кто должен подсказать Кейну, когда он в плохой форме и что ему уже не 25, что наверное не стоит опускаться в опорку и пытаться там что-то соорудить, а потом нестись в атаку с языком на плече и само собой не успеть на прострел или подачу в штрафную.

И как тебе твой сбалансированный в обороне Атлетико, который ни за что не борется в отличие от Барсы?
Нет идеальных команд.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 23:45, ред.
Даже обескровленная Бавария показала, что с Интером можно играть. Поэтому говорить, что Интер очень серьезный соперник, я бы не стал. Другое дело, что Интер более организованный соперник и системный, что умеет делать Индзаги. Но всё это, только при условии строжайшей и организованной игры в обороне и центре поля. А если нет- у Интера могут быть проблемы, атака Барсы грозная, это не секрет, на этом , гонимый и выезжает.
Capral
Capral
вчера в 23:37, ред.
Бельгийский физручок подобрал мертвейшую команду, после Тухеля, привел ее в чувства, выстроил систему, вышвырнул твоего Алонсо из ЛЧ, а сейчас лидирует в Бундесе!!! С Честью играл против Интера, с обескровленным составом!!!!!!! Что касается Кейна, то он сразу сказал, что будет строить команду максимально независимую от англичанина!!!
И причем здесь Бавария, если речь идёт о Флике?! Опять берега попутал?!
adrianes
adrianes
вчера в 23:35
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Интер говорят серьёзный соперник, посмотрим как раз. Но если Барса их пройдёт, надеюсь никто не будет говорить, что это Серии А, там уровень ниже плинтуса)
    Ну и Анчелотти посмотрим как сыграет в финале кубка против высокой обороны.
    Petruccio
    Petruccio
    вчера в 23:29
    Т.е. Реал это вообще очень слабая команда, ведь с ней тактика Флика проходит на ура.
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 23:23
    Шварц тоже играл в атаку, прессинговал, как умалишенный, строил вертикальный футбол. И что, чего он добился. Тренерское может быть разное-- плохое и хорошее. Как можно назвать тренера толковым, если его команда всем колхозом на половине поля соперника, а своя половина полностью открыта... Вот поэтому соперники и пользуются забросами и длинными передачами. Но с командами слабыми, как в Примере или в ЛЧ, с которыми Барса играла- это проходило, а с ушлыми, может и не пройти...
    Petruccio
    Petruccio
    вчера в 23:15
    Ну да зато у Баварии шикарный футбол. Кроме беготни и индивидуальных действий того же Олисе больше ни... и нет. При этом бельгийский физручок не может выжать максимум из одного из лучших ЦФ в Мире.
    Karkaz
    Karkaz ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Играть в атаку, прессинговать это тренерское. До Флика Барса по другому играла, логично, что хоть как то Флик приложил руку. Другое дело он на оборону забил, по какой причине не известно. Если хоть один трофей возьмут, значит цель оправдала средства.
    Capral
    Capral ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 22:55
    Не стоит так играть? А гонимый умеет играть по другому?! Уже сколько раз обжигался- и на Бенфике, и на Атлетико и с Леганесом и сегодня, а воз и ныне там. Потому что вся его тактика на индивидуальную игру атаки, а там- хоть трава не расти. Ничего тренерского в игре Барселоны нет...
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 22:51
    Ну так играть в обороне конечно не стоит. Сельта постоянно за спину закидывала и эффективно воспользовалась пространством. И Щенсны как обычно для галочки стоит. Очень рискованно.
    Capral
    Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 22:32
    Флик должен быть более гибким? Новый старый анекдот. Его из сборной попёрли за его прямолинейность. Можете себе представить, чтобы из сб.Германии выгнали за примитивизм?
    Тренер, неспособный создать грамотный игровой баланс- обречен...
    Agamaga______05
    Agamaga______05 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Если бы Барселона заканчивала играть, как их просят некоторые свои болельщики, то не было бы всех этих побед на характере!
    Кто там у Барселоны конкуренты за большие титулы на сегодняшний день? Арсенал, Интер, ПСЖ это клубы получше Барселоны по игре? Их можно назвать образцовыми? Реал дважды громили, в Испании у Барселоны все нормально, так и выигрываются титулы.
    В ЛЧ не без везения, но игра Барселоны не хуже конкурентов.
    HЕ Э Г O И CТ
    HЕ Э Г O И CТ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Я, я.. Натюрлих.. 🤭
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Он не гибкий. Интер такая команда, много моментов им не нужно
    , чтобы забить голы. А у Барсы оборона проходной двор, защита слабое звено.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    вчера в 22:10
    То, что играют до конца, это естественно радует.
    В этом сезоне команда много раз вытаскивала матчи на характере, это бросается в глаза, такого и близко не было в прошлом году. Но, нельзя так играть постоянно, каталонцы очень много пропускают, а сейчас у них самые важные матчи, где до титулов рукой подать, а в итоге могут остаться ни с чем. Сегодня Сельта могла забить ещё больше, 5-6 голов могли запросто закатить, не хватило мастерства, но моменты стопроцентные же были, тоже самое и немцами. Эта тенденция немного настораживает меня.
    Интер серьёзная команда, многое не позволит и с ними такое не прокатит. Флик должен быть гибким, если хочет сыграть в финале. Такой проходной двор в обороне для миланцев будет праздником.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ABir (раскрыть)
    вчера в 22:06
    какие шансы, когда у сливочных был ремонт за 90 минут в закрытом помещении с закрытой крышей...
    ABir
    ABir
    вчера в 22:00
    Пока Барселона не дает Реала шансов, чтобы сократить отрыв.
    Agamaga______05
    Agamaga______05 ответ HЕ Э Г O И CТ (раскрыть)
    вчера в 21:57
    Барселона специально так издевается!
    Как сине-гранатовые стали аномально много забивать, так для некоторых критиканов Ла Лига вмиг стала школьной.
    Мы то знаем почему, ожидания от Мадрида не оправдываются, вся звёздная масса не может угнаться за Барселоной, в составе которой играют очень молодые воспитанники, которые успели шокировать весь мир!
    Тяжёлые времена всегда рождали сильных людей, вот и у Барселоны в тяжёлые финансовые времена вышли на первый план очень молодые боевые юноши, будущие звезды и обладатели золотых мячей!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 21:52
    чистый пенальти.
    Барса давления и темп взвинтила, Сельта уставшая жестко ошиблась.
    некоторые конечно, скажут обратное, но может лучше бы роялистам выиграть свои матчи без помощи Сельт и Дортмунд.
    HЕ Э Г O И CТ
    HЕ Э Г O И CТ ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Не то слово.. Ахтунг капут.. 🤭
    Capral
    Capral
    вчера в 21:36
    Сибиряк по ходу после Спартака в себя пришел. Как я его понимаю, а ведь Акрон, так близок был к ничьей...
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Agamaga______05
    Agamaga______05
    вчера в 21:29
    Это Барселона, детка! Они так весело играют с первого тура! Какая разница сколько пропустили, если важно забить на гол больше? Кто-то вспомнит, как они 30 лет назад выигрывали титулы? Нет! Счёт на табло, титул в музей! Внутрииспанских у Барселоны больше!
    Если Реал королевский клуб, то Барселона король Испании!
    Niagara
    Niagara
    вчера в 21:27
    обязательно надо голы пропускать шоб начать играть??
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 21:23
    Фриц в конкретной печали!
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