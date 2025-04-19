«Барселона» в результативном матче вырвала победу у «Сельты»

1745079572

вчера, 19:19

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче 32-го тура Ла Лиги (4:3).

На 12-й минуте каталонская команда открыла счёт усилиями Феррана Торреса. На 15-й Борха Иглесиас восстановил равенство, на 52-й сделал дубль, а на 62-й — хет-трик. На 64-й «сине-гранатовые» сократили отставание в счёте — голом отметился Даниэль Ольмо. На 68-й хозяева поля отыгрались — мяч забил Рафинья. На 90+8-й бразилец реализовал пенальти.

«Барса» лидирует в чемпионате Испании (73 очка). «Сельта» идёт 7-й (43 балла).