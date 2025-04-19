Де Брюйне ждут в МЛС. Но есть нюансы

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вчера, 22:18

Кевин ещё хочет поиграть на высоком уровне.

История Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити» подходит к концу. Слухи о том, что 33-летний бельгиец покинет «Этихад» ближайшим летом после окончания контракта ходили давно. Однако возник новый виток разговоров: якобы сам Де Брюйне хотел бы продлить соглашение с «горожанами» на тех же условиях, что существуют сейчас, но в клубе отказались от этой идеи, решив начать существенное обновление перед следующим сезоном.

Таким образом, автору 188 голов и ассистов в 280 матчах за «Манчестер Сити» придется искать новый клуб. Куда он может отправиться? На прошлой неделе стало известно, что «Интер Майами» приобрел так называемое «право на открытие» Де Брюйне в МЛС . Это еще не соглашение о приобретении, а скорее заявление о намерениях, которое накладывает определенные обязательства.

О предметном интересе к Де Брюйне заявляют и в Саудовской Аравии. Причем агент бельгийца проехал по этой стране, встретившись с представителями нескольких клубов. Но и МЛС , и Саудовская Аравия – это определенный шаг назад, хотя в финансовом плане Ближний Восток может предложить весьма заманчивые условия. Само приоритетное желание Де Брюйне оставаться в «Манчестер Сити» говорит же о том, что он еще хочет поиграть на высоком уровне в Европе. Так что саудовский вариант вряд ли его прельстит.

Тут можно включить в дело европейские клубы. Причем не обязательно английские. Вполне возможны предложения из Испании или Италии. Против Саудовской Аравии говорит и тот факт, что семья Де Брюйне не хочет кардинально менять свой образ жизни и привычки. Понятное дело, что оставаться в Европе или перебраться в США будет комфортнее.

Американский бизнес

Тут стоит подробнее остановиться на «праве на открытие», которое приобрел «Интер Майами». Это своеобразное приоритетное право клуба МЛС вести переговоры с тем или иным футболистом. Изначально Де Брюйне в свой список включил новичок «Сан-Диего», получивший для этого зеленый свет. Однако потом бельгийца из «права на открытие» этого клуба исключили, поскольку в «Сан-Диего» рассудили, что не потянут зарплату Кевина, соответственно, нечего и занимать слот этим игроком, если можно нацелиться на более реалистичных претендентов. Тогда права на «условного» Де Брюйне взял «Интер Майами».

Финансово он мог бы, наверное, удовлетворить запросы Де Брюйне. Однако клуб упирается в потолок зарплат. А три места «особых» футболистов, которые могут за него выходить, там занимают Серхио Бускетс, Жорди Альба и Лионель Месси. Кого-то из них придется исключить из этой квоты, переподписав контракт с понижением. Либо предложить Де Брюйне вариант заключения стандартного соглашения с опционом о продлении контракта на улучшенных условиях, когда слот освободится.

Но тут должно быть максимальное доверие со стороны игрока. Вдруг от его услуг откажутся раньше, чем этот опцион будет активирован? По похожей схеме, кстати, в 2018 году сработал «Лос-Анджелес Гэлакси» со Златаном Ибрагимовичем. Его подписали на стандартный двухлетний контракт, а в 2019-м продлили с увеличением оклада, исключив из квоты Джованни дос Сантоса. Некоторые клубы МЛС тогда возмущались, посчитав это обходом ограничений. Но лига не увидела нарушений. В любом случае такие соглашения проходят дополнительную проверку на предмет, грубо говоря, отсутствия «зарплаты в конверте» или других плюшек и активов, которые могут компенсировать низкий оклад игрока.

Некоторые эксперты склоняются к тому, что «Интер Майами» купил «право на открытие» Де Брюйне, чтобы попытаться летом продать его какому-то другому клубу из МЛС . Не факт, что претенденты найдутся – и тогда флоридская команда потеряет некоторые деньги и слот. Но она может себе позволить рискнуть. Да и контракты тех самых игроков в квоте у «Интера Майами» скоро заканчиваются. Вариант с опционом может оказаться реалистичным: Де Брюйне нужно будет дотерпеть полгода на низкой зарплате, чтобы потом увеличить ее, когда кто-то из «старичков» уйдет или переподпишет соглашение с понижением оклада.

Альтернатива в МЛС

Помимо «Интера Майами» интерес к Де Брюйне в США проявляют «Чикаго Файр», «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Йорк Сити». Наиболее реалистичным вариантом эксперты называют «Чикаго». Там как раз есть одно место для игрока вне зарплатной квоты. Финансовых проблем у клуба нет – он даже присматривался в свое время к Неймару, так что ресурсами располагает. Единственное, что придется в таком случае выплатить сумму компенсации «Интеру Майами» – это несколько сотен тысяч долларов. Да, за то самое «право открытия».

Без МЛС

Тут все зависит от настроения самого Де Брюйне. Ему 33 года – пограничный возраст для атакующего полузащитника. Кто-то уже уезжает зарабатывать и доигрывать, а кто-то пытается пылить на высоком уровне. Кажется, еще пару лет Кевин хотел бы пободаться в Европе – наверняка и через два года интерес к нему со стороны клубов МЛС и Саудовской Аравии сохранится. Но снова утыкаемся в вопрос зарплаты. Мало кто может предложить нынешние 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.