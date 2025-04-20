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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону»

вчера, 17:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в матче 33-го тура АПЛ (0:1).

Голом отметился Пабло Сарабия на 77-й минуте.

МЮ занимает 14-е место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» идёт 15-м. У обоих клубов по 38 очков.

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19 апреля
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Все комментарии
резьба
резьба
вчера в 20:47
Аморим: "ну я же тоже не Гарри Поттер, мне пора".
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 20:46
а как же Эрик? он за футболку МЮ всех рвал на поле,вгрызался в горло. А сейчас нет ни одного игрока,достойного завязать ему бутсу. Все слюнтяи и аморфные.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 20:43
действительно играть в большинстве со второго тайма - удовольствие не из приятных.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:42
Расмус самый бестолковый игрок в МЮ - всех времён и народов. Его уже надо куда то продавать хоть за столько,сколько дадут. 30 лямов если будет предложение. не раздумывая сливать.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:36, ред.
Многие, кто иронизирует над "МЮ", забывают, что несколько дней назад неимоверными усилиями, с напряжением всех физических и психологических сил командой была одержана победа в ЛЕ. Естественно, наступил спад; тем более напрягаться в чемпионате в связи с аховой ситуацией уже не имеет смысла.
Помните об этом, и тогда всё встанет на свои места. Все усилия манкунианцев будут направлены на завоевание трофея во втором по значимости турнире, и если это произойдёт, провал в АПЛ сгладится этой победой.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:32
Шерше ля коуч…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:40
ЛЕ важнее сейчас
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 19:24
На классе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:17
Замечтательно!
Ждём следующую серию Маппет-Шоу..., где лягушонок Кермет (Аморим) будет сызнова зажигать!...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:10
Ха! МЮ вышел из пике, сделал Петлю Нестерова, и снова вошёл в пике...
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 18:56
...что ты мне покоя не даёшь, опять на больную мазоль....! Без коментов, с праздником, всех благ!!!
112910415
112910415
вчера в 18:48
есть ещё , куда дальше катиться ?
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:36
Какой Величайший клуб слили в унитаз. Представляю с какой болью в сердце на всё это сейчас смотрит сэр Алекс. Как в прочем и все болельщики, помнящие времена Роя Кина, Райана Гигза, Уэйна Руни, Гарри Невилла, Рио Фердинанта, Руда ван Нистелроя, Девида Бекхэма, Эдвина ван дер Сара и т.д...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:35
Да не, ну я не верю.. Ну как так то?
shur
shur
вчера в 18:28
...Аморим как картёжник - лузер! Вчера куш, сегодня ж-па! Но он
упорно идёт в казино (АПЛ) и всё прос-рает!!!
shur
shur ответ Petruccio (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
...воле не воле задумаешься, что это за Лига Европы такая,где
такое " Чудо" выигрывает, уникальный случай! Лион, бедный Лион, он просто сдулся при счёте 4:2 в свою пользу...!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:18
Пора бы Юнайтед в Чемпионшипе проветрить мозги, но сейчас уже без шансов, придётся в следующем сезоне побороться за путёвку
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:10
Все силы оставили в ЛЕ, в матче с Лионом, устали
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 18:09
с победой!
6 подряд.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:08
17 место все ближе и ближе.
даже на ничью не умеют забивать, Маунт и Бруну находясь в отличной ситуации перед воротами, ударили по самолетам.
Petruccio
Petruccio
вчера в 18:05
МЮ на... эта АПЛ. Вылет им не грозит. Интерес только в ЛЕ остался.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:03
Молодцы волки!
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