«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в матче 33-го тура АПЛ (0:1).
Голом отметился Пабло Сарабия на 77-й минуте.
МЮ занимает 14-е место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» идёт 15-м. У обоих клубов по 38 очков.
|Манчестер Юнайтед0 : 1Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вулверхэмптона» в матче 33-го тура АПЛ (0:1).
Голом отметился Пабло Сарабия на 77-й минуте.
МЮ занимает 14-е место в чемпионате Англии. «Вулверхэмптон» идёт 15-м. У обоих клубов по 38 очков.
Помните об этом, и тогда всё встанет на свои места. Все усилия манкунианцев будут направлены на завоевание трофея во втором по значимости турнире, и если это произойдёт, провал в АПЛ сгладится этой победой.
Помните об этом, и тогда всё встанет на свои места. Все усилия манкунианцев будут направлены на завоевание трофея во втором по значимости турнире, и если это произойдёт, провал в АПЛ сгладится этой победой.