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УЕФА распределил рекордные 233 млн евро для клубов по льготной программе

вчера, 13:16

Программа льгот для клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) распределила в общей сложности рекордные 233 млн евро среди 901 клуба из всех 55 европейских национальных футбольных ассоциаций.

Команды вознаграждаются за отправку игроков на соревнования национальных сборных УЕФА, которые включают Лигу наций 2020/21 и 2022/23, европейские отборочные матчи и финальный турнир Евро-2024.

Общая сумма увеличилась на 33 млн по сравнению с предыдущим циклом, который завершился вместе с чемпионатом Европы-2020.

Вознаграждения получили не только команды из высших лиг, но также несколько представителей английского седьмого дивизиона и одна любительская команда десятой лиги из Йоркшира.

Программа льгот финансируется за счёт коммерческих доходов от Евро.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 13:43
А по инвалидности там не распределяют интересно?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:20
Без льготников ни где и ни куда...)
Гость
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