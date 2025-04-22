УЕФА распределил рекордные 233 млн евро для клубов по льготной программе

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вчера, 13:16

Программа льгот для клубов Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) распределила в общей сложности рекордные 233 млн евро среди 901 клуба из всех 55 европейских национальных футбольных ассоциаций.

Команды вознаграждаются за отправку игроков на соревнования национальных сборных УЕФА , которые включают Лигу наций 2020/21 и 2022/23, европейские отборочные матчи и финальный турнир Евро-2024.

Общая сумма увеличилась на 33 млн по сравнению с предыдущим циклом, который завершился вместе с чемпионатом Европы-2020.

Вознаграждения получили не только команды из высших лиг, но также несколько представителей английского седьмого дивизиона и одна любительская команда десятой лиги из Йоркшира.

Программа льгот финансируется за счёт коммерческих доходов от Евро.