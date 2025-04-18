Агент Артиги: «„Химки“ много должны Франку. Пока он ничего не получал»

Футбольный агент , представляющий интересы испанского тренера , рассказал, что «Химки» ещё ничего не выплатили его клиенту.

То, что Алаев провёл встречу с игроками «Химок», ещё не значит, что они в эту же секунду получили деньги, пока Артига ничего не получал. Он пришёл и начал разруливать ситуацию, это большой плюс. Алаев — грамотный человек, он всё сделает профессионально, нет сомнений. Всё будет хорошо. Футболистам пообещали, но вопрос в том, почему они поверили Алаеву, когда до этого не верили людям, которые были вокруг клуба?

Там нет такого, что должны только Артиге. В данной ситуации равны и Артига, и Заболотный, и Бакаев. Не буду говорить, за сколько месяцев, но много должны.