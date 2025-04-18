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Агент Артиги: «„Химки“ много должны Франку. Пока он ничего не получал»

вчера, 15:34

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, рассказал, что «Химки» ещё ничего не выплатили его клиенту.

То, что Алаев провёл встречу с игроками «Химок», ещё не значит, что они в эту же секунду получили деньги, пока Артига ничего не получал. Он пришёл и начал разруливать ситуацию, это большой плюс. Алаев — грамотный человек, он всё сделает профессионально, нет сомнений. Всё будет хорошо. Футболистам пообещали, но вопрос в том, почему они поверили Алаеву, когда до этого не верили людям, которые были вокруг клуба?

Там нет такого, что должны только Артиге. В данной ситуации равны и Артига, и Заболотный, и Бакаев. Не буду говорить, за сколько месяцев, но много должны.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:24
Артига будет последним, ибо много лишнего говорит !
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:17

Агент Артиги...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:38
Да-да, и мне много должны, и я не получал
Гость
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