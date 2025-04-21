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«Спортинг» снизит трансферную стоимость Дьёкереша до 70 млн евро

вчера, 15:08

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш договорился с клубом о снижении своей цены до 70 млн евро. Португальцы готовы рассматривать предложения о продаже форварда, соответствующие этой сумме, а не 100 млн евро.

Это стало результатом условия, выполненного самим игроком. Перейдя в клуб в 2023 году, он пообещал руководству «Спортинга», что будет забивать не менее 20 голов за сезон в чемпионате.

В дебютном сезоне Виктор забил 29 голов в 33 играх лиги (всего 43 во всех соревнованиях), а в этом на его счету уже 34 в 29 играх чемпионата (и 47 во всех турнирах).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:06
скорей всего Арсенал заберет Дьекереша.
а португальцев жизнь научили, что нельзя продавать игроков за сотни млн.
в будущем им же вернется, если игроки не заиграют в топ-клубах.
как примеру, Дарвин Нуньес. или Жоау Феликс.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:50
Да ладно. Спроса нет, вот и решили снизить цену. Тут к гадалке не ходи.
shlomo
shlomo
вчера в 15:41
Такие разные циферки.... 100, 75, 70 .....
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:33, ред.
Это странно весьма, то есть он по сути от этой сделки выигрывает более высокую вероятность перехода, а значит по логике он ещё когда пришёл в Спортинг получается сразу думал как бы побыстрее и попроще оттуда свалить)
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:26
Стоит 75 млн, а готовы отдать за 70 млн. Неплохо всё равно
Гость
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