«Спортинг» снизит трансферную стоимость Дьёкереша до 70 млн евро

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вчера, 15:08

Нападающий «Спортинга» договорился с клубом о снижении своей цены до 70 млн евро. Португальцы готовы рассматривать предложения о продаже форварда, соответствующие этой сумме, а не 100 млн евро.

Это стало результатом условия, выполненного самим игроком. Перейдя в клуб в 2023 году, он пообещал руководству «Спортинга», что будет забивать не менее 20 голов за сезон в чемпионате.

В дебютном сезоне Виктор забил 29 голов в 33 играх лиги (всего 43 во всех соревнованиях), а в этом на его счету уже 34 в 29 играх чемпионата (и 47 во всех турнирах).