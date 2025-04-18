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вчера, 15:44

Президент РПЛ сообщил, что «Химки» получат часть средств за участие в сезоне авансом, чтобы они смогли закрыть задолженности перед своими игроками.

Мы сегодня провели заседание правления, на котором решили, что выплатим часть средств за участие в этом сезоне «Химкам» авансом, чтобы закрыть часть задолженности перед футболистами. Мы проконтролировали, деньги поступили на счёт, надеюсь, футболисты получат деньги. Мы всё обсудили, футболисты решили вернуться к профессиональной деятельности. Они сыграют с «Зенитом».

Ранее Алаев заявил, что берёт ситуацию в «Химках» на свой контроль.